Genève (awp) - Wisekey table sur une solide performance en 2018. Le chiffre d'affaires est attendu en hausse de 23% sur un an à 53 millions de dollars, a annoncé le fondateur et directeur général Carlos Moreira mardi dans une lettre aux actionnaires.

La croissance des revenus trouve sa source dans une solide demande pour les produits et les solutions des clients sur les marchés existants et des efforts pour s'étendre géographiquement. Au total, 60% des ventes sont réalisées en Europe, contre 35% aux Etats-Unis.

Les prévisions de chiffre d'affaires n'incluent pas les recettes de 5 à 7 millions de dollars escomptées en lien avec la levée de fonds via l'émission de jetons sécurisés ("Secure Token Offering"). Cette dernière, prévue dans le cadre des produits Wisecoin et Wisephone Block, a été repoussée au premier trimestre 2019.

L'entreprise a également réaffirmé sa volonté de se faire coter au Nasdaq au premier trimestre pour étendre sa base actionnariale et se faire connaître des investisseurs américains. Cela devrait également permettre d'accélérer l'expansion, de saisir des opportunités d'affaires aux Etats-Unis et apporter plus de liquidité aux actionnaires existants.

La cession de QuoVadis SSL et des activités PKI à DigiCert devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence. Les deux entreprises comptent collaborer sur le marché de l'internet des objets (IoT). Le produit de la vente sera réinvesti dans le coeur de métier et dans la consolidation des forces de vente.

Wisekey est tout aussi optimiste pour 2019 et les années suivantes. La performance financière et opérationnelle devrait encore progresser grâce à une demande accrue, de nouveaux produits et solutions, une présence géographique élargie et le lancement de Wisephone, le premier téléphone sur la blockchain.

Des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises et des acquisitions potentielles dans le secteur de l'intelligence artificielle et l'IoT devraient également soutenir les activités.

