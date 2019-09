Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Witbe, spécialiste de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, a été sélectionné par Turkcell, premier opérateur en Turquie, pour automatiser les tests et l'analyse de ses principaux services numériques, tels que BiP, TVMD, Fizy, etc. Witbe couvrira également les tests d'automatisation des set-top boxes Turkcell et des décodeurs tiers.