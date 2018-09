WITBE : nette amélioration des comptes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Witbe a essuyé au premier semestre une perte nette de 1,9 million d'euros contre 4,37 millions un an plus tôt. L'Ebitda s'est inscrit en progression de 2 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2017, à - 1 million d'euros. Comme chaque année, la forte saisonnalité de l'activité explique la perte d'Ebitda traditionnellement enregistrée sur le 1er semestre de l'exercice.Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 8,9 millions d'euros, en progression de +77% (+83% à taux de change constants).Au 30 juin 2018, les capitaux propres de Witbe s'établissaient à 4 millions d'euros et la trésorerie disponible s'élevait 3,3 millions d'euros. Les emprunts et dettes financières étaient de 5,8 millions d'euros, constitués de 4,7 millions d'euros d'emprunts bancaires et de 1,1 million de concours bancaires courants. Il convient de noter que sur les 5,1 millions d'euros de produits constatés d'avance, 3,3 millions d'euros sont relatifs au Crédit d'Impôt Recherche au 30 juin 2018." Le 1er semestre 2018 a confirmé la bonne dynamique commerciale de la société sur l'ensemble de ses zones et s'est traduit par une forte amélioration des résultats alors que la structure de coûts fixes est désormais stabilisée à moyen-terme ", a commenté le groupe technologique.Witbe a précisé que la tendance constatée sur les premières semaines du second semestre 2018 s'inscrit dans un rythme toujours soutenu. Les objectifs annuels sont ainsi confortés : une progression d'au moins 20% du chiffre d'affaires en 2018 accompagnée d'une marge d'EBITDA à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice.