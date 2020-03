Witbe : Covid-19 : point de situation de Witbe

Paris, le 25 mars 2020 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), leader de la Supervision de Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, dresse un point de situation relatif à la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur son organisation et son activité.

Depuis la mi-mars, conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé et des autorités locales, la majeure partie des collaborateurs de Witbe travaille à distance. Seules les équipes en charge de la production et de l'expédition des robots continuent d'oeuvrer sur site, lorsque c'est nécessaire, dans le respect le plus strict des règles de sécurité sanitaire préconisées pour lutter contre la propagation de ce virus.

Witbe a pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir le plus haut niveau de service :

Les équipes des Ventes et des Opérations sont opérationnelles et assurent la relation commerciale et le déploiement des projets ;

Les équipes Qualité sont disponibles et assurent le support pour tous les clients, en Europe et aux Etats-Unis ;

Les équipes R&D continuent d'oeuvrer normalement au développement des nouvelles versions des produits, avec de nouvelles fonctionnalités, et ne devraient subir aucun retard notable ;

Les équipes administratives et financières remplissent leurs missions dans des conditions normales grâce aux outils de travail à distance mis en place par Witbe.

Ce contexte troublé souligne combien l'intégrité et la qualité d'expérience des services numériques revêt une importance capitale au quotidien et combien il est indispensable pour les opérateurs, broadcasters ou grandes entreprises de disposer de produits de monitoring permettant de travailler en mode à distance. Au regard de ces circonstances exceptionnelles, pour toute la durée du confinement, Witbe a pris la décision d'activer toutes les licences produit possibles, permettant à ses clients une utilisation illimitée des technologies Witbe (activation de licences sur des équipements supplémentaires ou augmentation du nombre d'utilisateurs). Le groupe espère ainsi accompagner au mieux ses clients dans l'évolution de leurs organisations.

La situation étant par nature extrêmement évolutive et sa durée aujourd'hui incertaine, il est pour l'instant difficile d'en quantifier les effets sur l'activité en 2020, la conjoncture économique dégradée étant de nature à entraîner des arbitrages ou une baisse de la demande au cours des prochains mois. Face à cette situation, Witbe a pris contact avec ses partenaires financiers pour la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositifs bancaires et gouvernementaux afin de préserver sa trésorerie au cours des prochains mois.

Marie-Véronique Lacaze, Président de Witbe, déclare :

« En premier lieu, je souhaite remercier l'ensemble des collaborateurs de Witbe qui ont su faire preuve, au cours des derniers jours, d'une large mobilisation et d'une grande capacité d'adaptation pour garantir le même niveau de service. Grâce à leur implication, Witbe est aujourd'hui en ordre de marche satisfaisant sur le plan opérationnel en dépit de circonstances extraordinaires. Witbe a déjà traversé de nombreuses crises et je suis persuadée qu'avec l'implication de tous, collaborateurs, clients et partenaires, la société saura faire face à ce nouveau défi. »

Prochaines publications

21 avril 2020 : Résultats annuels 2019

30 juillet 2020 : Chiffre d'affaires semestriel 2020

17 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs

(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

