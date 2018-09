Witbe : Forte progression des résultats semestriels 2018 - Confirmation des objectifs annuels

Forte progression des résultats semestriels 2018

Amélioration de +2,0 M€ de l'EBITDA semestriel et de +2,4 M€ du résultat net



Confirmation des objectifs annuels

Croissance annuelle d'au moins +20% et marge d'EBITDA à deux chiffres

Paris, le 13 septembre 2018 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques, publie ses résultats semestriels 2018, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 13 septembre 2018.

Données consolidées en M€

Normes françaises S1 2017

(6 mois) S1 2018

(6 mois) Variation 2017

(12 mois) Chiffre d'affaires 5,012 8,893 +3,881 16,232 Marge brute 4,205 7,198 +2,993 13,720 Taux de marge brute (en %) 83,9% 80,9% 84,5% Charges de personnel 5,514 6,415 +0,901 11,884 Autres charges externes 3,056 3,206 +0,150 6,001 EBITDA1 (2,934) (0,956) +1,978 (1,233) Dotations nettes aux amortissements et provisions 0,988 0,950 -0,038 2,040 Résultat d'exploitation (3,922) (1,906) +2,016 (3,273) Résultat financier (0,469) 0,022 +0,490 (0,818) Résultat exceptionnel 0,019 (0,046) -0,065 (0,013) Résultat net (4,371) (1,930) +2,441 (4,104)

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

A l'issue du 1er semestre de son exercice 2018, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,9 M€, en forte progression de +77% (+83% à taux de change constants).

Ce nouveau semestre de croissance soutenue, qui résulte des actions d'industrialisation de la société et des importants développements produits menés depuis deux ans, s'est matérialisé à la fois en Europe (+43%) et en Amérique du Nord (+176% et +196% à taux de change constants), avec le gain de nouveaux clients majeurs sur l'ensemble des zones.

La marge brute s'est établie à 7,2 M€, en progression de +71%. Le taux de marge brute ressort à 80,9% (vs. 83,9% au 1er semestre 2017), un niveau élevé et conforme à l'ambition du groupe à long terme. L'évolution du mix-produit sur la période, avec une part plus importante des ventes de robots et de logiciels et moindre de service et maintenance, explique le léger recul du taux entre les deux semestres.

Les charges de personnel progressent à un rythme modéré de +16% d'un semestre à l'autre, mais demeurent stables par rapport au 2nd semestre 2017 (+1% en séquentiel) compte tenu d'effectifs désormais stabilisés pour mener à bien les ambitions moyen-terme de la société.

Les autres charges externes s'élèvent à 3,2 M€ au 1er semestre 2018, en hausse limitée de seulement +5% concentrée sur les postes charges locatives et déplacements induits par la forte croissance.

L'EBITDA s'inscrit en progression de +2,0 M€ par rapport au 1er semestre 2017, à (1,0) M€. Comme chaque année, la forte saisonnalité de l'activité explique la perte d'EBITDA traditionnellement enregistrée sur le 1er semestre de l'exercice.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation s'est établi à (1,9) M€ au 1er semestre 2018, en amélioration également de +2,0 M€ par rapport à l'an dernier.

Le résultat net s'est élevé à (1,9) M€, en amélioration de +2,4 M€ sur le semestre.

Situation bilancielle au 30 juin 2018

Au 30 juin 2018, les capitaux propres de Witbe s'établissaient à 4,0 M€ et la trésorerie disponible s'élevait 3,3 M€. Les emprunts et dettes financières étaient de 5,8 M€, constitués de 4,7 M€ d'emprunts bancaires et de 1,1 M€ de concours bancaires courants.

Il convient de noter que sur les 5,1 M€ de produits constatés d'avance, 3,3 M€ sont relatifs au Crédit d'Impôt Recherche au 30 juin 2018.

Données consolidées en M€

Normes françaises 12/2017 06/2018 Données consolidées en M€

Normes françaises 12/2017 06/2018 Actif immobilisé 5,231 5,445 Capitaux propres 6,111 4,046 dont R&D activée nette 4,244 4,434 Dettes fournisseurs 1,894 1,771 Stocks et encours 0,577 0,378 Emprunts et dettes financières 5,389 5,789 Créances clients 8,579 6,358 Autres passifs 8,160 8,431 Autres actifs circulants 3,474 4,567 dont produits constatés d'avance 4,688 5,094 Trésorerie disponible 3,694 3,288 TOTAL ACTIF 21,554 20,036 TOTAL PASSIF 21,554 20,036

Perspectives

Le 1er semestre 2018 a confirmé la bonne dynamique commerciale de la société sur l'ensemble de ses zones et s'est traduit par une forte amélioration des résultats alors que la structure de coûts fixes est désormais stabilisée à moyen-terme.

La tendance constatée sur les premières semaines du 2nd semestre 2018 s'inscrit dans un rythme toujours soutenu. Les objectifs annuels sont ainsi confortés : une progression d'au moins +20% du chiffre d'affaires en 2018 accompagnée d'une marge d'EBITDA à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice.

Marie-Véronique Lacaze, Présidente-directrice générale de Witbe, commente :

« Semestre après semestre, Witbe recueille les fruits de ses efforts de structuration et d'industrialisation. Les produits lancés par nos équipes R&D sont l'état de l'art du marché du monitoring et du test et validation et entraînent une dynamique commerciale soutenue. La société

est parfaitement structurée au niveau opérationnel pour être en mesure de soutenir la demande et les déploiements clients.

Tous nos efforts sont aujourd'hui consacrés à la poursuite de notre développement. L'explosion des services mobiles et OTT crée chaque jour de nouveaux besoins auprès de nos clients : Witbe est prêt à y répondre, tant sur le plan technologique qu'opérationnel. »

Prochaine publication

Date Publication 28 janvier 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018

La publication interviendra après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

À propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze

Président-Directeur Général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

