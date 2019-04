Witbe : Nomination de Mathieu Planche au poste de Directeur général de Witbe

Nomination de Mathieu Planche au poste de Directeur général de Witbe (08/04/2019 10:30)

Paris, le 8 avril 2019 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, annonce la nomination de Mathieu Planche, précédemment Directeur général délégué en charge des Produits, au poste de Directeur général de Witbe. Marie-Véronique Lacaze demeure Présidente du Conseil d'administration de la société.

Co-fondé en 2000 par Marie-Véronique Lacaze et Jean-Michel Planche, Witbe est né de la volonté d'imaginer une nouvelle approche du monitoring et repose sur une idée simple : pour améliorer la qualité réelle des services numériques, il faut la mesurer en se plaçant du point de vue de l'utilisateur final. La technologie inventée par Witbe, sous l'impulsion de Jean-Michel Planche, s'appuyant sur des robots mesurant la vraie qualité d'expérience d'un service, telle qu'elle est perçue par les utilisateurs finaux, constitue alors une révolution dans le domaine du monitoring. Au cours des premières années de son développement, la société est ainsi devenue capable de tester tous types de services numériques (Internet, téléphonie, vidéo, etc), sur n'importe quel appareil (décodeur, set-top-box, Web, appareils mobiles, etc.), et sur tous les réseaux (3G/4G, câble, satellite, etc.).

En 2014, Marie-Véronique Lacaze devient Présidente-Directrice générale de Witbe. Sous sa direction, Witbe entre en Bourse et lève 16 millions d'euros, qui permettent à l'entreprise de franchir une nouvelle étape dans son développement. Aujourd'hui, Witbe rassemble plus de 150 collaborateurs, implantés à travers 9 bureaux dans le monde, tous au service de plus de 300 clients répartis dans 50 pays. « Ces cinq dernières années ont été une aventure extraordinaire », déclare Mathieu Planche. « Marie-Véronique a permis à Witbe de se structurer, tant au niveau de nos technologies que sur le plan commercial, et d'entrer dans une nouvelle phase de développement. En tant que Directeur général, ma première mission va être d'assister au mieux Marie-Véronique, afin que nous puissions poursuivre notre ambition commune : installer Witbe au coeur des technologies de nos clients, au service de l'amélioration de la qualité d'expérience de leurs utilisateurs. »

Mathieu Planche possède un master en Machine Learning de Georgia Tech aux États-Unis et un master en Computer Science de CentraleSupélec en France. Il a rejoint Witbe il y a 8 ans et a joué un rôle clé dans la redéfinition de la gamme de produits, initiée avant l'introduction en Bourse de la société. Pendant les trois années où il a occupé le poste de Directeur général délégué en charge des Produits, il s'est attaché à approfondir la vision de Marie-Véronique Lacaze et Jean-Michel Planche, en créant des technologies de monitoring toujours plus avancées, tout en s'assurant qu'elles étaient faciles à utiliser et à mettre en oeuvre. « Les différents produits que nous avons lancés au cours des trois dernières années sous l'impulsion de Mathieu, sont l'une des raisons pour lesquelles nous avons réussi à nous développer auprès des plus grands acteurs mondiaux des télécoms et de l'Internet. », ajoute Marie-Véronique Lacaze. « J'ai une entière confiance en Mathieu et je sais que nous sommes désormais prêts à relever nos prochains défis : déployer notre technologie, nos robots et nos algorithmes partout dans le monde, et nous assurer que Witbe reste le leader en test et monitoring de la qualité d'expérience utilisateur. »

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net