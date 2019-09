Witbe : QoE Snapshot 6 : Quel est le meilleur opérateur vidéo en Europe et en Amérique du Nord ?

Paris, le 12 septembre 2019 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, publie son sixième numéro des « Witbe QoE Snapshots » : Quel est le meilleur opérateur vidéo en Europe et en Amérique du Nord ? 1ère Partie.

Ce rapport est la première publication d'une nouvelle série de Snapshots qui vise à déterminer le meilleur opérateur vidéo en Europe et en Amérique du Nord. Cette première partie se concentre sur l'une des utilisations les plus importantes de la set-top box d'un opérateur : regarder la télévision en direct et changer de chaîne. Les études suivantes présenteront une vue globale de la qualité vidéo et la partie 3 analysera les effets de bords introduits par les services Triple Play tout IP, notamment dans les infrastructures RPHY.

Amérique du Nord Europe Altice Optimum One

AT&T Uverse

Bell Fibe

Comcast Xfinity

Cox Contour DTA

DirectTV

Dish Hopper

Rogers Ignite TV

TWC Spectrum

Verizon Fios

Videotron illico Bouygues BBox

Brandt DVB-T

BT UHD

Canal + Cube

Free Revolution

Orange Livebox

SFR Box

Sky Q Mini

Telefonica Movistar

Virgin V6

Vodafone Portugal





Les robots Witbe sont hébergés dans le cloud Witbe, dans 10 villes d'Amérique du Nord et d'Europe : Denver, Londres, Lisbonne, Madrid, Montréal, New York, Paris, Phoenix, San José et Toronto. Ils ont mesuré des indicateurs de performance clés de la Qualité d'Expérience tels que la disponibilité des chaînes et le temps de changement de chaîne, mais aussi les détériorations de la qualité audio et vidéo, détectées par l'algorithme propriétaire Witbe VQ ID.

Plus de 350 000 changements de chaîne ont été effectués à l'aide du nouveau « Channel Change Engine » de Witbe, qui inclut une refonte totale des algorithmes perceptuels et réseau, un système de planification dynamique et un nouveau widget de visualisation dans Datalab – l'interface de visualisation Witbe, dédiée à l'identification des erreurs, ainsi qu'à l'analyse et l'étude des tendances. L'analyse complète est disponible sur le blog Witbe.

Pour mémoire, de la même façon qu'un rapport consommateur peut évaluer un produit et donner un avis sur sa qualité, le but des Witbe QoE Snapshots est de mettre à la disposition du marché des informations sur la qualité d'expérience délivrée sur la scène internationale. Ces études – baptisées QoE Snapshots – visent ainsi à donner une vue globale des services numériques, en se basant sur de multiples configurations ou des environnements variés. Les précédentes études QoE Snapshots de Witbe se sont focalisées sur : un drive test des opérateurs mobile autour de Londres, la qualité du Super Bowl et la qualité des applications OTT pour Apple TV aux États-Unis. Les résultats complets sont disponibles sur : www.witbe.net/blog.

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies de test et de monitoring de la qualité d'expérience (QoE) des services et des applications, proposés par les opérateurs et par les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont une technologie non intrusive. Ils se connectent à de véritables appareils témoins (téléphones, tablettes, web et set-top-box) pour créer un référentiel stable de mesure et reproduisent, 24h/24 et 7j/7, le parcours des utilisateurs finaux de n'importe quel service numérique (regarder une vidéo à la demande, se connecter à son compte bancaire, réaliser un achat en ligne), afin d'en surveiller la qualité d'expérience. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 50 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, Cox, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net.

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

