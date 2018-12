Witbe QoE Snapshot : quelle est la qualité de la vidéo à la demande des champions américains Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Sling TV, PlayStation Vue et YouTubeTV ? (07/12/2018 14:00)

Paris, France - 7 Décembre 2018 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, publie ce jour son deuxième numéro des « Witbe QoE Snapshots ».

Cette nouvelle étude s'intéresse à la qualité de la vidéo à la demande des principales applications disponibles sur le marché américain. Grâce à ses Robots de monitoring connectés à des AppleTV, Witbe mesure la disponibilité des vidéos, leur temps de chargement et la qualité à partir d'un échantillon représentatif de vidéos à la demande disponibles sur les principales plateformes aux Etats-Unis : Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Sling TV, Playstation Vue et YouTubeTV.

L'analyse complète est disponible sur le blog Witbe : www.witbe.net/2018/12/06/snapshot2

De la même façon qu'un rapport consommateur peut évaluer un produit et donner un avis sur sa qualité, le but des Witbe QoE Snapshots est de mettre à la disposition du marché des informations sur la qualité d'expérience délivrée sur la scène internationale. Ces études - baptisées QoE Snapshots - visent ainsi à donner une vue globale des services numériques, en se basant sur de multiples configurations ou des environnements variés.

À propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net