Witbe : Résultats annuels 2018 - Perspectives 2019

Résultats annuels 2018 - Perspectives 2019 (11/04/2019 20:45)

Croissance de +17% et retour à un EBITDA positif

Poursuite du développement et priorité à l'amélioration de la rentabilité

Paris, le 11 avril 2019 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader du test et monitoring de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, publie ses résultats annuels 2018, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 11 avril 2019.

Données consolidées en M€

Normes françaises 2017 2018 Chiffre d'affaires 16,232 19,049 Marge brute 13,720 16,075 Taux de marge brute (en %) 84,5% 84,4% Charges de personnel 11,884 13,121 Autres charges externes 6,001 5,785 EBITDA1 (1,233) 0,633 Dotations nettes aux amortissements et provisions 2,040 1,651 Résultat d'exploitation (3,273) (1,018) Résultat financier (0,818) 0,186 Résultat exceptionnel (0,013) (0,048) Résultat net (4,104) (0,757)

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

À l'issue de son exercice 2018, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 19,0 M€, en progression de +17%. À taux de change constants, la croissance organique annuelle ressort à +18%.

La croissance de l'activité a été soutenue de part et d'autre de l'Atlantique. Ainsi, la zone EMEA (Europe et Moyen-Orient) a vu ses ventes augmenter de +19% sur l'exercice, marquant une belle progression après une année 2017 stable. Sur la zone Amériques, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires en progression de +18% (+19% à taux de change constants), représentant désormais 44% de l'activité du groupe.

Au total, 28 nouveaux clients à travers le monde ont choisi d'adopter les technologies Witbe au cours de l'année 2018, parmi lesquels des acteurs mondiaux de l'Internet de premier plan et des premiers contrats sur le marché Entreprise en Amérique du Nord. Witbe a également étendu son rayonnement international, à travers la pénétration de cinq nouveaux pays l'an dernier : Autriche, Grèce, Islande, Mexique et Malaisie.

La marge brute est demeurée à un niveau élevé en 2018, à 84,4% du chiffre d'affaires, conforme à l'ambition du groupe à long terme.

Après une phase intense d'investissements humains en 2017, la progression des charges de personnel a été plus modérée en 2018 : +10% sur l'ensemble de l'année. À l'issue de l'exercice 2018, Witbe comptait 139 collaborateurs (contre 91 lors de l'introduction en Bourse en avril 2016 et 135 fin 2017). Les effectifs de Witbe, dimensionnés pour permettre de mener à bien les ambitions moyen-terme de la société, demeureront globalement stables en 2019.

Les autres charges externes ont reculé de 4% en 2018, sous l'effet d'une politique rigoureuse de gestion des dépenses courantes, notamment de publicité et de marketing, ainsi qu'un moindre recours à des prestations externes.

L'EBITDA ressort ainsi à 0,6 M€ en 2018, contre une perte de (1,2) M€ un an plus tôt.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation s'est établi à (1,0) M€ en 2018 contre (3,3) M€ l'exercice précédent.

Le résultat net s'est élevé à (0,8) M€ contre (4,1) M€ en 2017, soit une amélioration de +3,3 M€ d'une année sur l'autre.

Situation bilancielle au 31 décembre 2018

Données consolidées en M€

Normes françaises 12/2017 12/2018 Données consolidées en M€

Normes françaises 12/2017 12/2018 Actif immobilisé 5,231 6,415 Capitaux propres 6,111 5,202 dont R&D activée nette 4,244 5,532 Dettes fournisseurs 1,894 1,607 Stocks et encours 0,577 0,404 Emprunts et dettes financières 5,389 4,958 Créances clients 8,579 7,826 Autres passifs 8,160 9,390 Autres actifs circulants 3,474 4,237 dont produits constatés d'avance 4,688 5,251 Trésorerie disponible 3,694 2,274 TOTAL ACTIF 21,554 21,157 TOTAL PASSIF 21,554 21,157

En 2018, la marge brute d'autofinancement s'est élevée (0,3) M€. La bonne gestion de la variation du besoin en fonds de roulement a permis au cash-flow d'exploitation de s'établir à 2,0 M€, contre (1,5) M€ en 2017.

Witbe a consommé 3,1 M€ de flux d'investissements, principalement consacrés à la R&D.

Les remboursements nets d'emprunts ont consommé 1,3 M€ l'an dernier.

Au total, la variation nette de trésorerie a été de (2,3) M€ sur l'exercice 2018.

Au 31 décembre 2018, les capitaux propres s'élevaient ainsi à 5,2 M€ et la trésorerie disponible s'établissait à 2,3 M€.

Les emprunts et dettes financières étaient de 5,0 M€, dont 2,2 M€ d'emprunts bancaires et 1,4 M€ de concours bancaire courant.

Perspectives 2019

L'année 2018 a été marquée par une solide dynamique commerciale sur l'ensemble des zones.

Parallèlement, l'achèvement du plan de recrutements et la stabilisation pour le moyen-terme de la structure de coûts ont permis de renouer avec un EBITDA positif sur l'ensemble de l'exercice.

L'année 2019 débute dans une bonne tendance. Witbe poursuit le déploiement de ses technologies sur le marché du monitoring, auprès des grands clients existants mais aussi par la conquête de nouveaux comptes.

Les années précédentes ont permis de structurer la société pour répondre aux nouveaux besoins créés par l'adoption massive des technologies issues de l'Internet et à la criticité des services numériques de nombreuses entreprises. Il était nécessaire que Witbe apparaisse comme un acteur global et crédible pour être positionné sérieusement sur le marché du test et monitoring, auprès de grands comptes extrêmement exigeants.

La nouvelle phase d'expansion de Witbe s'appuie maintenant plus sur une montée en valeur des comptes existants. Ceci est possible uniquement par la présence au plus près de ces clients et par une technologie désormais plus industrielle.

Pour 2019, l'objectif principal est d'améliorer la rentabilité de la société et de dégager les cash-flow nécessaires à son expansion organique.

Confirmation de l'éligibilité au PEA-PME

Witbe confirme respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article D.221-113-5 du décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014, à savoir :

Un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;

Un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 Mds€ ou un total de bilan inférieur à 2 Mds€.

En conséquence, les actions Witbe peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

Prochaines publications

Date Publication 25 juillet 2019 Chiffre d'affaires semestriel 2019 12 septembre 2019 Résultats semestriels 2019 27 janvier 2020 Chiffre d'affaires annuel 2019

Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies de test et de monitoring de la qualité d'expérience (QoE) des services et des applications, proposés par les opérateurs et par les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont une technologie non intrusive. Ils se connectent à de véritables appareils témoins (téléphones, tablettes, web et set-top-box) pour créer un référentiel stable de mesure et reproduisent, 24h/24 et 7j/7, le parcours des utilisateurs finaux de n'importe quel service numérique (regarder une vidéo à la demande, se connecter à son compte bancaire, réaliser un achat en ligne), afin d'en surveiller la qualité d'expérience. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final. Les robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 50 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, Cox, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net.