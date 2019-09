Witbe : Résultats semestriels 2019 - Confiance dans les perspectives 2019

Résultats semestriels 2019 - Confiance dans les perspectives 2019 (19/09/2019 19:30)

Activité freinée par les décalages de commandes sur le 2 nd semestre

Effets marqués de la politique de maîtrise des charges

Confirmation des axes stratégiques

Paris, le 19 septembre 2019 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la supervision de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, publie ses résultats semestriels 2019, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 19 septembre 2019.

Données consolidées en M€ - Normes françaises S1 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 8,893 5,387 Marge brute 7,197 4,580 Taux de marge brute (en %) 80,9% 85,0% Charges de personnel 6,415 5,800 Autres charges externes 3,206 2,496 EBITDA1 (0,956) (1,751) Dotations nettes aux amortissements et provisions 0,950 1,205 Résultat d'exploitation (1,906) (2,956) Résultat net (1,930) (2,949)

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

Au 1er semestre de son exercice 2019, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 M€, contre 8,9 M€ un an plus tôt. Outre le fort effet de base par rapport à l'an dernier (+77% de croissance au 1er semestre 2018), la relative contre-performance du semestre est due à deux facteurs principaux :

Sur le plan conjoncturel, le délai de prise de commandes des clients a été plus important malgré une bonne dynamique commerciale, en particulier en Amérique du Nord. La signature de plusieurs projets, initialement prévue pour le 1er semestre, a été reportée à juillet 2019. Ainsi, plus de 3 M€ de prise de commande ont été réalisés et produits ce mois, soit un triplement de l'activité par rapport à la même période 2018.

Parallèlement, l'évolution du modèle de vente, qui se traduit déjà par une augmentation du poids du chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud sur la plateforme Witbe par rapport à celui réalisé via la vente de licences, a induit un rythme de croissance immédiat moins important. La part du chiffre d'affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements à la plateforme Cloud Witbe, a été portée à 33% du chiffre d'affaires semestriel, contre 19% sur l'ensemble du dernier exercice. L'accroissement des signatures de contrats en mode Cloud viendra alimenter de manière récurrente et vertueuse la croissance de Witbe au cours des semestres à venir.

Le taux de marge brute est demeuré à un niveau élevé au 1er semestre 2019, s'établissant à 85,0%, contre 80,9% un an plus tôt. L'évolution du mix de ventes, avec l'accroissement des contrats en mode Cloud, soutient notamment la hausse du taux de marge brute du fait d'une meilleure mutualisation des coûts et de l'hébergement de systèmes centraux de supervision par Witbe pour le compte de ses clients.

S'agissant de la structure de coûts, la politique rigoureuse de gestion des charges d'exploitation, initiée en 2018 et poursuivie en 2019, a porté ses fruits. Ainsi, les charges de personnel ont été réduites de 10% au 1er semestre 2019 (vs. 1er semestre 2018) et les autres achats et charges externes ont pour leur part reculé de 22%. Au total, les charges d'exploitation de Witbe ont ainsi été réduites de 1,3 M€ d'un semestre à l'autre.

L'EBITDA ressort à (1,8) M€ à l'issue du 1er semestre, contre (1,0) M€ un an plus tôt, en recul limité du fait de la baisse des charges. Pour rappel, la saisonnalité habituelle de l'activité constatée entre le 1er et le 2nd semestre, accentuée en 2019 du fait des deux phénomènes évoqués ci-avant, explique la perte d'EBITDA traditionnellement enregistrée au 1er semestre.

Sous l'effet des investissements réalisés sur les derniers exercices, le poids des dotations nettes aux amortissement s'est légèrement accru au 1er semestre 2019. Le résultat d'exploitation semestriel s'établit ainsi à (3,0) M€ contre (1,9) M€ au 1er semestre 2018.

Situation bilancielle au 30 juin 2019

Données consolidées en M€- Normes françaises 12/2018 06/2019 Données consolidées en M€- Normes françaises 12/2018 06/2019 Actif immobilisé 6,415 6,660 Capitaux propres 5,202 2,214 dont R&D activée nette 5,532 5,840 Dettes fournisseurs 1,607 1,888 Stocks et encours 0,404 0,511 Emprunts et dettes financières 4,958 3,817 Créances clients 7,826 3,813 Autres passifs 9,390 9,787 Autres actifs circulants 4,238 5,308 dont produits constatés d'avance 5,251 5,269 Trésorerie disponible 2,274 1,414 TOTAL ACTIF 21,157 17,706 TOTAL PASSIF 21,157 17,706

Au 1er semestre 2019, le cash-flow d'exploitation s'est établi à 1,7 M€, contre 0,5 M€ un an plus tôt, principalement sous l'effet d'une gestion optimisée des créances clients.

Les flux liés aux opérations d'investissement sont demeurés relativement stables à 1,4 M€, contre 1,3 M€ un an plus tôt.

Les opérations de financement ont consommé 0,8 M€ de trésorerie, quasi-exclusivement pour le remboursement d'emprunts financiers.

Au total, la variation de trésorerie a été limitée à 0,5 M€ sur le semestre, contre 0,9 M€ l'an dernier.

Au 30 juin 2019, les capitaux propres s'élevaient ainsi à 2,2 M€ et la trésorerie disponible s'établissait à 1,4 M€. Les emprunts et dettes financières ont été réduits à 3,8 M€ à mi-année, contre 5,0 M€ fin 2018. Il convient de noter que sur les 5,3 M€ de produits constatés d'avance, 3,6 M€ sont relatifs au Crédit d'Impôt Recherche au 30 juin 2019.

Perspectives 2019

Les résultats du 1er semestre, bien qu'impactés par le décalage de ventes sur le 2nd semestre, témoignent de la dynamique vertueuse dans laquelle s'est engagée Witbe.

La politique d'optimisation de la structure de coûts a déjà démontré ses effets et portera sa pleine mesure au 2nd semestre.

Au niveau technologique, l'année est particulièrement riche. Les nouveautés logicielles sont en cours de déploiement chez plusieurs clients de référence. Ces fonctions inédites, commercialisées à compter du 1er octobre 2019, vont permettre de renforcer la présence de Witbe au coeur des infrastructures des plus importants opérateurs dans le monde. Il s'agit notamment :

D'un nouveau moteur d'alertes de dernière génération, qui a la capacité d'agréger en temps-réel plusieurs millions de points de données et d'aller au-delà des limites des traditionnels moteurs de corrélation ;

D'un produit dédié aux Set-Top Box, qui inclus de tout nouveaux algorithmes capable de mesurer précisément et de manière automatique le temps de changement de chaînes, en s'appuyant sur les dernières techniques de machine learning et de computer vision. Le dernier QoE Snapshot de Witbe, dans lequel 22 opérateurs d'Europe et d'Amérique du Nord sont comparés, a permis de démontrer au marché, toute la valeur ajoutée de ce nouveau produit.

Ces nouveautés ont recueilli un large succès lors de leur présentation mi-septembre à l'IBC 2019 à Amsterdam. Ce salon, généralement l'un des plus importants pour le groupe, a été cette année particulièrement réussi, avec une augmentation de la fréquentation de +50% sur le stand Witbe par rapport à l'année dernière, témoignant d'un intérêt grandissant pour les technologies du Groupe.

Witbe confirme donc son plan stratégique 2019 sur 3 axes : (I) améliorer sa rentabilité et dégager les cash-flows nécessaires à son expansion, (II) prendre des parts de marché sur les clients stratégiques pour renforcer son leadership et (III) garantir une excellence opérationnelle, à travers une offre de supervision de la qualité d'expérience à l'état de l'art, permettant de diminuer les coûts opérationnels et d'exploitation.

Prochaine publication

Date Publication 27 janvier 2020 Chiffre d'affaires annuel 2019

La publication interviendra après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies de test et de monitoring de la qualité d'expérience (QoE) des services et des applications, proposés par les opérateurs et par les fournisseurs de contenus et de services numériques. Les robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont une technologie non intrusive. Ils se connectent à de véritables appareils témoins (téléphones, tablettes, web et set-top-box) pour créer un référentiel stable de mesure et reproduisent, 24h/24

et 7j/7, le parcours des utilisateurs finaux de n'importe quel service numérique (regarder une vidéo à la demande, se connecter à son compte bancaire, réaliser un achat en ligne), afin d'en surveiller la qualité d'expérience. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 50 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, Cox, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net.