Paris, France - 6 Septembre 2018 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, a été sélectionné par Sky Deutschland, leader dans les médias en Allemagne et en Autriche, pour automatiser l'analyse et les tests de leurs Set-Top-Box. Les Robots Witbe vont aider Sky à fournir la meilleure qualité d'expérience vidéo possible à leurs clients. L'algorithme vidéo VQ-MOS, ainsi que les Robots de monitoring Witbe, vont analyser la qualité vidéo délivrée par les Set-Top-Box de Sky de manière continue au cours des différentes phases de développement.

Sky Deutschland s'attache à délivrer la meilleure Qualité d'Expérience possible à ses clients, et en particulier la meilleure qualité vidéo sur leurs différentes Set-Top-Box. Dans cette perspective, Sky cherchait une technologie capable de leur assurer que les développements dans le «back-end» de leur logiciel d'encodage ne détériorait pas la qualité vidéo fournie par leurs Set-Top-Box. Sky Deutschland a choisi de travailler avec Witbe pour relever ce défi, en utilisant les Robots vidéo Witbe associés à l'algorithme propriétaire Witbe VQ-MOS (Video Quality - Mean Opinion Score). Cet algorithme analyse la qualité d'une vidéo, en approchant au mieux la qualité percue par un humain. Grâce à cette méthodologie, les Robots Witbe détectent toute perturbation de la qualité vidéo avant le déploiement d'éventuelles modifications auprès des Set-Top-Box des clients de Sky, et accélèrent ainsi l'analyse et le diagnostic des problèmes ponctuels, en amont de tout impact sur le client final.

Les Robots vidéo Witbe vont assister les équipes de Sky Deutschland pour tester et mesurer automatiquement et en temps-réel la qualité vidéo fournie à leurs utilisateurs finaux. Les Robots Witbe se comportent comme de véritables utilisateurs, connectés aux Set-Top-Box de Sky, et reproduisent, via des tests, différents scénarios utilisateurs, pour permettre d'évaluer réellement la qualité de n'importe quel flux vidéo. À l'aide du Witbe VQ-MOS - le seul algorithme vidéo perceptuel et sans référence - les Robots Witbe s'assurent de la disponibilité, de la performance et de l'intégrité des services vidéo fournis sur les Set-Top-Box de Sky. Avec Witbe VQ-MOS, Sky dispose de différents indicateurs de qualité vidéo, tels que les saccades, le flou, la pixelisation excessive, ainsi qu'une analyse de la complexité spatiale ou de mouvement. Grâce à ces informations, les équipes d'assurance qualité de Sky peuvent mieux évaluer l'impact des modifications apportées sur la chaîne de distribution vidéo, telles que l'encodage, le décodage et la distribution.

Stefan Kastl, Directeur CPE (Customer Premises Equipment) de Sky Deutschland, a déclaré :

« Il est fondamental pour nous de fournir la meilleure Qualité d'Expérience possible pour nos clients finaux. Witbe nous permet de continuer à améliorer leur expérience avec Sky. Witbe nous apporte la technologie dont nous avions besoin et nous sommes impatients de continuer à travailler avec leurs équipes. »

Marie-Véronique Lacaze, Co-fondatrice, Président-Directeur Générale de Witbe a ajouté :

« Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés par Sky Deutschland pour l'analyse vidéo de leurs Set-Top-Box et de contribuer ainsi à offrir une qualité d'expérience irréprochable à leurs clients. C'est également un honneur pour nous d'ajouter Sky Deutschland à nos clients en Europe, accompagnant ainsi notre croissance continue sur le marché. Witbe est de retour à l'IBC cette année pour rencontrer ses clients et prospects en Europe et notre équipe vous accueillera avec grand plaisir au stand A69 hall 5. »

À propos de Sky Deutschland

Avec environ 5,2 millions de clients et un chiffre d'affaires annuel de 2,3 milliards d'euros, Sky Deutschland figure parmi les principales sociétés de média de divertissement en Allemagne et en Autriche. L'offre de programmes proposée par Sky comprend le sport en direct, des films, des séries, des chaînes pour enfants et des documentaires. Sky Deutschland, dont le siège se trouve à Unterföhring, près de Munich, fait partie de Sky PLC, le groupe de média de divertissement leader en Europe. 23 millions de clients dans sept pays regardent les programmes exclusifs Sky où et quand ils le souhaitent (juin 2018).

En savoir plus : www.sky.de

Contact Sky Deutschland: info@sky.de

À propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze

Président-Directeur Général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

