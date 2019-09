Paris, France – 16 Septembre 2019 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, a été sélectionné par Turkcell, premier opérateur en Turquie, pour automatiser les tests et l'analyse de ses principaux services numériques, tels que BiP, TVMD, Fizy, etc. Witbe couvrira également les tests d'automatisation des set-top boxes Turkcell et des décodeurs tiers. Les technologies Witbe accompagneront ainsi Turkcell pour fournir la meilleure qualité d'expérience possible à ses clients, notamment pour ses services vidéo.

L'objectif de Turkcell est d'offrir une qualité d'expérience « best-in-class » à ses clients. Pour cela, ils ont cherché la meilleure technologie leur permettant de s'assurer que les nouvelles versions d'Apps et les changements dans l'encodage du backend ou dans le logiciel des set-top-boxes n'introduiraient aucun type d'erreur sur les vidéos qui sont visionnées via les set-top boxes ou téléphones mobiles. Turkcell a choisi Witbe pour relever ce défi, en optant pour les robots Witbe Vidéo & Media, associés aux algorithmes propriétaires Witbe VQ-MOS et Witbe VQ-ID, qui analysent précisément la façon dont l'oeil humain perçoit la qualité d'une vidéo. Les robots Witbe s'assureront ainsi que toutes les perturbations de la qualité vidéo seront détectées avant tout déploiement, et accéléreront l'analyse et le diagnostic des problèmes détectés par les utilisateurs finaux.

Elif Yenihan Kaya, Directeur « Access Network Capabilities » chez Turkcell, a déclaré : « Il est fondamental pour nous d'offrir la meilleure qualité d'expérience utilisateur aux clients de Turkcell. Nous continuerons à travailler avec Witbe pour améliorer continuellement cette qualité d'expérience. »

Mathieu Planche, Directeur général de Witbe, a commenté : « Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés par Turkcell pour les aider à offrir une qualité d'expérience irréprochable à leurs clients. C'est aussi une fierté d'ajouter Turkcell à notre clientèle européenne, soutenant ainsi notre croissance sur le marché. C'est aussi la raison pour laquelle Witbe est de retour sur le salon IBC cette année, pour rencontrer nos clients et prospects en Europe. Notre équipe vous accueillera dans le hall 5 sur le stand A69, afin de vous démontrer les avantages concurrentiels de nos produits. »

A propos de Turkcell

Turkcell est une entreprise de télécommunication basée en Turquie, offrant d'un portefeuille unique d'offres à ses clients, conjuguant des services numériques de voix, de messagerie, de données et de télévision IP, sur ses réseaux fixe et mobile. Les entreprises du Groupe Turkcell opèrent dans 5 pays : Turquie, Ukraine, Biélorussie, Chypre du Nord et Allemagne. Turkcell a lancé des services LTE en Turquie depuis avril 2016, utilisant la technologie « LTE-Advanced » dans 81 villes. Turkcell offre des services internet allant jusqu'à 10 Gbps avec ses services FTTH. Turkcell Group a réalisé un chiffre d'affaires de 21,4 milliards de livre turque (3,38 Mds d'euros) en 2018. Turkcell est cotée à la Bourse de New York et au BIST (Borsa ?stanbul) depuis juillet 2000. Elle est la seule entreprise

turque cotée aux États-Unis.

Plus d'informations sur www.turkcell.com.tr

Ali Karakaya

Turkcell Corporate Communications Manager

ali.karakaya@turkcell.com.tr Bugra Kaya

Turkcell Corporate Communications Expert

bugra.kaya@turkcell.com.tr

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies de test et de monitoring de la qualité d'expérience (QoE) des services et des applications, proposés par les opérateurs et par les fournisseurs de contenus et de services numériques. Les robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont une technologie non intrusive. Ils se connectent à de véritables appareils témoins (téléphones, tablettes, web et set-top-box) pour créer un référentiel stable de mesure et reproduisent, 24h/24

et 7j/7, le parcours des utilisateurs finaux de n'importe quel service numérique (regarder une vidéo à la demande, se connecter à son compte bancaire, réaliser un achat en ligne), afin d'en surveiller la qualité d'expérience. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 50 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, Cox, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net.

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

