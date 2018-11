Witbe QoE Snapshot #1 : Quelle est la qualité des applications vidéo sur smartphone au Royaume-Uni ?

Paris, France - 28 Novembre 2018 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, est heureux d'annoncer le lancement des « Witbe QoE Snapshots ». De la même façon qu'un rapport consommateur peut évaluer un produit et donner un avis sur sa qualité, le but des Witbe QoE Snapshots est de mettre à la disposition du marché des informations sur la qualité d'expérience délivrée sur la scène internationale. Ces études – baptisées QoE Snapshots, visent ainsi à donner une vue globale des services numériques, en se basant sur de multiples configurations ou des environnements variés. Ces QoE Snapshots n'auront pas vocation à servir de benchmark, ni à classer les opérateurs, par service, par device, etc. Lesutilisateurs pourront ainsi mieux assimiler la complexité technologique inhérente aux services d'aujourd'hui, comme la diffusion de contenus vidéos OTT. Il s'agit en effet d'une prouesse technique compte tenu des efforts et moyens mis en oeuvre pour diffuser des vidéos sur différents appareils et réseaux, avec une qualité acceptable par le plus grand nombre.

Witbe dispose depuis son origine d'une technologie non-intrusive au travers de ses Robots de mesure de la qualité véritablement délivrée. Ces derniers, positionnés au bout de la chaîne de distribution sur des appareils de test, identiques à ceux des utilisateurs, mesurent ainsi la qualité d'expérience réellement perçue, au travers de trois types d'indicateurs : la disponibilité, la performance et l'intégrité des services. Pour son premier QoE Snapshot, Witbe a choisi de se pencher sur la qualité des applications vidéo sur smartphone au Royaume Uni. Les applications de diffusion de vidéos sélectionnées étaient BBC iPlayer, BT Sport et Sky Go. Quant aux indicateurs de qualité mesurés et vérifiés, il s'agissait du temps de démarrage de l'application (de 3.2s à 5.8s), du temps de connexion (de 1.2s à 5.8s), du temps de buffering vidéo initial (de 2.8s à 5.2s) et de la qualité vidéo (de 3.7 à 4.5, sur une échelle de 1 à 5), mesurée grâce au Witbe VQ-MOS – l'algorithme propriétaire de Witbe de mesure de qualité vidéo. Ce QoE Snapshot démontre, entre autre, que la diffusion de contenus vidéo sur smartphone au Royaume-Uni est plutôt de bonne qualité, avec certains opérateurs privilégiant la rapidité de chargement de la vidéo, et d'autres mettant plus l'accent sur la qualité visuelle. L'analyse complète est disponible sur le blog Witbe : www.witbe.net/2018/11/28/snapshot1

Marie-Véronique Lacaze, Co-fondatrice et Présidente-Directrice Générale de Witbe commente : « Nous sommes heureux de lancer nos Witbe QoE Snapshots, 18 ans après notre initiative en France ayant créé le premier observatoire de la qualité des services Internet. En mettant à la disposition du marché sa technologie, son savoir-faire et sa capacité d'analyse, Witbe souhaite participer à sa mesure à une meilleure compréhension des services numériques par les utilisateurs, ainsi que des efforts et arbitrages nécessaires qui sont réalisés par les différents acteurs. Ce n'est que le début, de nouveaux QoE Snapshots vont paraître très prochainement, et ce, de façon régulière. Les prochaines éditions s'intéresseront à la qualité des vidéos en direct sur des Set-Top-Box OTT, comme l'Apple TV, à la disponibilité des sites de e-commerce, ou encore à la qualité des vidéos visionnées sur des réseaux mobiles. »

À propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze

Président-Directeur Général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

