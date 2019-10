Paris, France – 3 octobre 2019 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques est heureux d'annoncer un nouveau partenariat avec PT Sofrecom Indonesia, filiale indonésienne du groupe Sofrecom (Groupe Orange), une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les télécommunications.

Ce partenariat permettra à Sofrecom d'offrir des services d'assistance et de conseil sur les technologies de Witbe aux entreprises de télécommunications, aux câblodistributeurs, aux diffuseurs de contenu et aux fournisseurs de services OTT en Indonésie.

Witbe a développé une approche basée sur des robots reproduisant les comportements des utilisateurs. Les robots Witbe peuvent ainsi regarder une vidéo, changer de chaîne, utiliser des guides Set-Top-Box, se connecter à un compte bancaire, etc. Cette technologie permet de détecter de manière proactive toute détérioration de service, permettant ainsi aux entreprises et fournisseurs de services d'améliorer la qualité d'expérience de leurs utilisateurs.

"Notre nouveau partenaire Witbe est une société leader dans le secteur de la qualité d'expérience avec ses robots, capable de proposer la technologie et l'analyse dont les fournisseurs de services numériques ont besoin pour tester et surveiller de manière proactive la disponibilité, la performance et l'intégrité de leur offre de services." a commenté Dominique Loth, Directeur Général de PT Sofrecom Indonesia. "Grâce à cette nouvelle collaboration, et fort de ses 25 années de présence en Indonésie, PT Sofrecom Indonesia va être en mesure de développer de nouvelles opportunités et de bâtir un partenariat durable qui apportera des solutions commerciales nouvelles à ses clients. Cet accord marque également notre volonté d'être plus présents, plus agiles et plus adaptables pour répondre aux évolutions majeures de l'écosystème numérique indonésien."

Commentant également ce partenariat, Marie-Véronique Lacaze, Présidente Directrice générale de Witbe, a déclaré : "Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat, concrétisé avec succès par le déploiement de notre technologie auprès d'un grand diffuseur d'évènements sportifs indonésien et qui nous permet de renforcer notre présence sur la zone Asie Pacifique."

A propos de Sofrecom - The Know-How Network

Sofrecom, filiale d'Orange, est une entreprise de conseil, de développement et de l'ingénierie réseaux et SI. Elle développe depuis plus de 50 ans un savoir-faire unique dans le secteur des télécommunications. Son expérience des marchés matures et des économies émergentes, conjuguée à sa solide connaissance des évolutions du marché des télécommunications, en font un partenaire incontournable pour les opérateurs, gouvernements et investisseurs internationaux pour réussir leurs transformations digitales. Ces dernières années, plus de 200 acteurs majeurs, dans plus de 100 pays (Afrique, Moyen-Orient, Asie, Europe et Amérique Latine), ont confié à Sofrecom la conduite de leurs projets stratégiques et opérationnels. Sofrecom est une entreprise internationale riche de sa diversité, avec plus de 1700 consultants et experts répartis dans 10 bureaux sur les 4 continents et issus de plus de 30 nationalités. Sofrecom est avant tout un réseau d'hommes et de femmes, un puissant réseau de savoir-faire et d'expertises qui relie ses clients, les experts Orange, ses partenaires industriels et locaux. Le Know-How Network de Sofrecom, c'est aussi la garantie d'un transfert de savoir-faire, de compétences et d'expertises pour une transformation durable s'appuyant sur des méthodologies certifiées au niveau international. Sofrecom est certifié ISO 9001, CMMI et Ethic Intelligence.

Plus d'information sur www.sofrecom.com

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies de test et de monitoring de la qualité d'expérience (QoE) des services et des applications, proposés par les opérateurs et par les fournisseurs de contenus et de services numériques. Les robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont une technologie non intrusive. Ils se connectent à de véritables appareils témoins (téléphones, tablettes, web et set-top-box) pour créer un référentiel stable de mesure et reproduisent, 24h/24

et 7j/7, le parcours des utilisateurs finaux de n'importe quel service numérique (regarder une vidéo à la demande, se connecter à son compte bancaire, réaliser un achat en ligne), afin d'en surveiller la qualité d'expérience. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 50 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, Cox, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net.

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

