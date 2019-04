Witbe annonce un nouveau produit dédié à la détection des watermarks Nielsen (10/04/2019 18:00)

Paris, le 10 avril 2019 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, annonce le lancement d'un nouveau produit dédié au monitoring de la mesure d'audience pour le marché nord-américain, grâce à l'implémentation récente de la détection des watermarks Nielsen. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les clients Witbe qui utilisent la technologie de watermarking Nielsen seront en mesure de s'assurer que leur contenu linéaire et non linéaire est correctement marqué pour la mesure d'audience, sur n'importe quel appareil. Cela leur permettra de s'assurer que leur contenu premium (comme les contenus C3) bénéficie de l'augmentation de l'audience fournie par les solution avancées Nielsen.

Les robots Witbe sont une technologie non intrusive. Ils se connectent à de véritables appareils de test et reproduisent le parcours des utilisateurs finaux afin de surveiller la qualité d'expérience de n'importe quel service numérique. Des diffuseurs et fournisseurs de contenu de premier plan mondiaux utilisent les robots Witbe pour s'assurer que les centaines de contenu VoD qu'ils déploient quotidiennement sur des dizaines de plates-formes sont réellement disponibles, avec les bonnes informations contextuelles et peuvent être visionnés dans une bonne qualité. Avec la certification Nielsen, les robots Witbe sont désormais également capables de lire les watermarks Nielsen, intégrés à tous les flux audios. Cela permet à tous les diffuseurs et fournisseurs de contenu nordaméricains de sécuriser leurs revenus générés par les optimisations C3, en identifiant les éléments des chaînes de traitement et de diffusion susceptibles d'avoir une incidence sur les watermark.

'Travailler avec la talentueuse équipe d'ingénieurs de Nielsen pour intégrer leur SDK a été un réel plaisir', ajoute Mathieu Planche, directeur général de Witbe. 'Grâce à leur aide, nous avons pu faire certifier les robots Witbe par Nielsen, ce qui nous a déjà permis de déployer cette nouvelle technologie de monitoring chez l'un des plus grands diffuseurs américains. Ce client bénéficie déjà d'un tableau de bord dédié, alimenté par Witbe Datalab et spécialisé sur le monitoring des watermarks Nielsen, qu'ils utilisent quotidiennement dans leur centre d'opérations réseau. Notre équipe sera ravie de présenter cette technologie de monitoring unique au NAB Las Vegas 2019, sur le stand Witbe # SU9714'.

À propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net