Witbe dévoile Datalab, sa nouvelle interface de restitution intelligente, à l'occasion de l'IBC Amsterdam (17/09/2018 18:15)

Paris, le 17 septembre 2018 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques, a annoncé vendredi sa nouvelle technologie Datalab à l'occasion de l'IBC Amsterdam. Cette interface révolutionnaire permet de produire des rapports visuels, à partir d'indicateurs intelligents de qualité vidéo, issus des Robots Witbe. Ce lancement européen intervient après avoir remporté le prix « Best of NAB » de Streaming Media et reçu d'excellents retours clients et prospects lors d'une présentation en avant-première à l'occasion du salon professionnel NAB à Las Vegas, en avril dernier. Depuis, Datalab a collecté les données provenant de milliers d'appareils connectés à des centaines de Robots Witbe au sein de plusieurs grands opérateurs et clients conquis.

Witbe Datalab est une technologie simple mais révolutionnaire, qui permet de créer un rapport visuel basé sur les KPIs mesurés par les Robots Witbe. Datalab, un véritable générateur de tableaux de bord par un simple drag-and-drop, propose des filtres paramétrables et gère des millions de points de données QoE en un clin d'oeil. Tous les KPIs peuvent être comparés et croisés pour révéler les véritables causes de toute dégradation de service. Accessible depuis tous les navigateurs, cette application Web a été conçue pour partager facilement des rapports complets via une simple URL.

Witbe Datalab repose sur une toute nouvelle approche pour analyser les KPIs. Chaque fois qu'un KPI est mesuré par un Robot Witbe, tout le contexte relatif est stocké. Grâce à Datalab, un fournisseur de services Tier 1 est en mesure d'obtenir un affichage flexible et instantané de ses KPIs tels que le temps de réponse moyen des menus, l'audio des chaînes de télévision et la disponibilité des vidéos. Datalab est également en mesure de présenter le tout nouvel algorithme de détection d'incident de qualité vidéo de Witbe (VQ-ID), disponible dans Witbe Suite 6.2. Grâce à son intégration native en tant que KPI prédéfini dans Datalab et en se concentrant sur les événements de détérioration sévères (pixellisation excessive, upscaling vidéo, écran uniforme, image figée, absence de son), ce nouvel algorithme VQ-ID est capable de détecter facilement les incidents sur les flux vidéo et de déclencher rapidement des alertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Marie-Véronique Lacaze, co-fondatrice et Présidente-directrice générale de Witbe, commente : « Nous écoutons attentivement les besoins de nos clients et nous avons décidé de développer une technologie unique pour partager rapidement des visuels sur les corrélations entre la qualité du service et l'environnement dans lequel il est utilisé. Nous apportons ainsi à nos clients une bien meilleure analyse de leur qualité, et la capacité de réagir toujours avec pertinence au moindre incident qualifié. »

À propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net