Witbe : signe un contrat avec Turckell

16/09/2019 | 10:01

Witbe, entreprise spécialisée dans la qualité d'expérience des services numériques, annonce avoir été sélectionnée par Turkcell, premier opérateur en Turquie, pour automatiser les tests et l'analyse de ses principaux services numériques.



'Witbe couvrira également les tests d'automatisation des set-top boxes Turkcell et des décodeurs tiers. Les technologies Witbe accompagneront ainsi Turkcell pour fournir la meilleure qualité d'expérience possible à ses clients, notamment pour ses services vidéo', explique Witbe.



Le montant du contrat n'a pas été communiqué.





