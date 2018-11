MORRISONS : un troisième en dessous des attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morrisons perd 5,36% à 240,90 pence en Bourse, dans le sillage d’une publication trimestrielle en dessous des attentes. Ainsi, le distributeur britannique a affiché des ventes en hausse de 5,6% à périmètre comparable au troisième trimestre, avec +1,3% pour le commerce de détail et +4,4% pour le commerce gros. Le quatrième distributeur britannique a manqué le consensus de 6,1%, et recule par rapport au trimestre précédent (+6,3%), stimulé par la météo et la Coupe du Monde.Le commerce de gros continue d'augmenter à un rythme soutenu, en ligne avec le consensus à +4,3%. Morrisons s'est d'ailleurs fixé comme objectif un chiffre d'affaires annualisé de 700 millions avant la fin 2018 pour le commerce de gros." Nous prévoyons que le commerce de gros continuera de se consolider, ce qui offre de nouvelles occasions de croissance à Morrisons. " estime Bernstein.Les investisseurs punissent les chiffres du commerce de détails : les ventes sont passées de +2,5% au deuxième trimestre à +1,3%.