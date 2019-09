Morrisons : bien orienté après ses semestriels

12/09/2019 | 09:33

Morrisons s'adjuge 3,3% en début de séance à Londres, après la publication par la chaine de supermarchés d'un BPA hors exceptionnel en hausse de 4,1% à 6,38 pence au titre de son premier semestre comptable (clos le 4 août).



Son profit avant impôts et éléments non récurrents a augmenté de 5,3% à 198 millions de livres sterling, pour des revenus en augmentation de 0,4% à 8,83 milliards (+0,2% en données comparables, hors essence et hors TVA).



Optimiste pour la seconde moitié de l'exercice, le Britannique annonce le versement d'un dividende exceptionnel de deux pence par action, en plus d'un dividende ordinaire semestriel en hausse de 4,3% à 1,93 penny.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.