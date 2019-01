Wm Morrison Supermarkets : La valeur du jour en Europe - MORRISONS baisse le prix de 935 produits à la veille de son point d'activité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morrisons gagne 1,58% à 219,20 pence en Bourse, après avoir annoncé une baisse de prix - en moyenne 20% - sur 935 produits, pour répondre à la demande des clients, et la concurrence accrue au Royaume-Uni. Concrètement, la chaîne basée à Bradford va réduire les prix des produits préférés des magasins comme les tomates en conserve, les céréales, les garnitures pour sandwichs, les collations dans les boîtes à lunch des enfants, les plats préparés, ou encore les multivitamines.Une réduction des prix d'environ 12 semaines pour prendre en compte le budget serré des clients au mois de janvier, après les fêtes de fin d'année."Nous écoutons les clients qui nous disent que leurs budgets seront serrés en janvier, alors nous réduisons chaque centime que nous pouvons sur l'essentiel pour les aider à nourrir leur famille", a déclaré Andy Atkinson, directeur client et marketing de Morrisons.Une annonce qui intervient au début d'une semaine importante pour les détaillants ; la quatrième chaîne britannique de supermarché fera le point sur son activité demain, suivie par Sainsbury's mercredi, et Tesco jeudi.Quelques jours avant Noël, Anna Lane, directrice du service à la clientèle du groupe, avait annoncé dans un communiqué réduire chaque centime possible pour devenir encore plus compétitifs sur la période."Nous avons maintenu de nombreux prix même lorsque les coûts augmentent. Nous voulons aider nos clients à respecter leur budget de Noël", avait-elle ajouté