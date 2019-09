Wm Morrison Supermarkets : La valeur du jour en Europe - MORRISONS rassure au premier semestre, le titre grimpe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morrisons grimpe de 3,45% à 200,70 pence à la Bourse de Londres dans le sillage d’un premier semestre rassurant. Sur la période, le bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels s’est établi en hausse de 5,3% à 198 millions de livres sterling. Le bénéfice par action hors exceptionnel ressort pour sa part en hausse de 4,1% à 6,38 pence. Et concernant le chiffre d’affaires de la chaîne britannique de supermarchés, il atteint 8,83 milliards, en hausse de 0,4% et de 0,2% à données comparables.Pourtant, ces six premiers mois de l'exercice se sont révélés plus éprouvants que l'an dernier.En effet, les conditions météorologiques estivales de cette année ont été largement défavorables et la confiance des consommateurs est restée faible, ce qui a de nouveau affecté le comportement des clients. Par ailleurs, le groupe n'a pas pu profité d'importants événements pour stimuler les ventes."Nous sommes restés concentrés sur notre stratégie de redressement, de reconstruction et de croissance, et nous avons été heureux de maintenir l'élan du redressement par rapport aux solides résultats de l'exercice précédent", souligne cependant David Potts, directeur général.Concernant ses perspectives, Morrisons a affiché son optimisme pour la suite de l'exercice.Le groupe a notamment indiqué être sur la bonne voie pour atteindre l'objectif d'un milliard de livres sterling de ventes dans son activité grossiste, et a annoncé de nouveaux partenariats avec Harvest Energy et Lulu, basées au Royaume-Uni, au Moyen Orient. Morrison a également étendu son partenariat avec Amazon.Les investisseurs sont soulagés. Et le versement d'un dividende exceptionnel de 2 pence par action, en plus d'un dividende ordinaire semestriel de 1,93 pence (+4,3%) n'a fait que conforter leur vision.