Wolters Kluwer : Berenberg relève son objectif

07/08/2019 | 16:21

L'action Wolters Kluwer signe mercredi la plus forte progression de l'indice AEX 25, Berenberg ayant relevé son objectif de cours de 58 à 62 euros tout en maintenant une recommandation 'conserver' sur la valeur.



Dans une note envoyée à ses clients, le broker allemand reconnaît que l'éditeur néerlandais affiche une valorisation chère payée en Bourse, mais estime par ailleurs que ce prix élevé représente un élément 'rassurant'.



A 16h10, le titre grimpait de 2% à 64,8 euros, alors que l'AEX cédait autour de 0,3%.



Pour mémoire, Wolters Kluwer a fait état la semaine passée d'une croissance organique de 4% de ses revenus sur les six premiers mois de l'année et confirmé ses objectifs annuels.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

