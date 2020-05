Wolters Kluwer : La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) choisit le logiciel OneSumX de Wolters Kluwer pour la gestion des risques

La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a sélectionné la solution OneSumX for Risk Management de Wolters Kluwer, dans le but de mettre en œuvre une approche intégrée de sa gestion des risques et de sa planification financière en vue de renforcer sa gouvernance financière.

La BOAD a spécifiquement sélectionné les composantes liées notamment à l’ALM (Asset and Liability Management), au risque de liquidité, au risque de marché, au risque de crédit, au suivi des performances, de la rentabilité et à l’adéquation (réglementaire et économique) des fonds propres à travers la solution OneSumX for Risk Management. L’approche intégrée de Wolters Kluwer en matière de gestion des risques, en cohérence avec les besoins essentiels de la BOAD, permet la modélisation du bilan, d’effectuer des tests de résistance, une planification financière dynamique et offre des capacités de reporting avancées en plus de tous les indicateurs fournis, garantissant un suivi holistique et cohérent. Pour aider à la prise de décisions, la solution couvrira également les paramètres du cadre d’appétence au risque de la BOAD.

Créée en 1973 et opérationnelle depuis 1976, la BOAD est l’institution commune dédiée au financement du développement équilibré des huit (08) Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) à savoir : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Son siège est basé à Lomé, au Togo et elle dispose de bureaux (mission résidente) dans les sept (07) autres membres pays hormis le Siège. Outre ses Etats membres et la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) son actionnaire principal, la BOAD compte parmi ses actionnaires des non régionaux en l’occurrence : la République Française, la Chine, la Banque Africaine de Développement (BAD), le Royaume de Belgique, la Banque Européenne d’Investissement (BEI), l’Allemagne, l’Inde et le Royaume du Maroc.

Une fois mis en œuvre, OneSumX for Risk Management devrait répondre aux besoins fonctionnels de la BOAD en prenant en compte plusieurs éléments liés à l’application de la norme IFRS 9 (en vigueur à la BOAD depuis le 01/01/2018), la planification financière, au cadre d’appétence au risque.

« Nous sommes ravis de travailler avec la BOAD pour lui garantir l’accès à une plateforme véritablement intégrée lui permettant de gérer son profil de risque », a confié pour sa part Kris Van Bavel, Directeur Général pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de l’activité Finance, Risque et Reporting (FRR) chez Wolters Kluwer. « Notre entreprise continue d’attirer des clients intéressés par ses solutions leaders de gestion des risques dans la région et nous sommes impatients de travailler à cette mise en œuvre avec la BOAD ».

Wolters Kluwer FRR, fait partie de la division Governance, Risk & Compliance de l’entreprise, est leader mondial sur le marché de la fourniture de solutions intégrées de conformité réglementaire et de reporting. Elle aide les institutions financières réglementées à respecter leurs obligations et à répondre aux régulateurs externes ainsi qu’aux orientations de leur propre conseil d’administration.

Wolters Kluwer FRR est fréquemment reconnue par des organismes indépendants pour son excellence et ses innovations, et l’année passée a été une année record en termes de récompenses. Le magazine Risk a récemment décerné à la société son prix convoité du Système de reporting réglementaire de l’année pour la deuxième année consécutive et Waters Technology a nommé l’entreprise Meilleur fournisseur de solution de gestion du risque du marché dans son Classement technologique annuel. Wolters Kluwer est par ailleurs le fournisseur n° 1 en matière de solutions de reporting réglementaire et de risque de liquidité selon le classement RiskTech100 compilé par Chartis Research.

À propos de Wolters Kluwer Governance, Risk & Compliance

Governance, Risk & Compliance est une division de Wolters Kluwer, qui fournit aux professionnels du droit et du secteur bancaire des solutions permettant de garantir le respect des obligations réglementaires et juridiques en constante évolution, de gérer les risques, d’accroître l’efficacité et de produire de meilleurs résultats commerciaux. GRC propose un portefeuille de services et de solutions d’experts reposant sur la technologie et axés sur la conformité des entités juridiques, la gestion des opérations juridiques, la conformité des produits bancaires et la conformité aux réglementations bancaires.

Wolters Kluwer (AEX : WKL) est un leader mondial des services et solutions d’information destinés aux professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, du risque et de la conformité, de la finance et du droit. En 2019, Wolters Kluwer a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 4,6 milliards EUR. La société, dont le siège est situé à Alphen-sur-le-Rhin, aux Pays-Bas, sert des clients dans plus de 180 pays, compte des sites opérationnels dans plus de 40 pays et emploie 19 000 personnes à travers le monde.

