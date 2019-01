Wolters Kluwer : Milleis Banque choisit Wolters Kluwer pour lui fournir une plateforme intégrée couvrant la gestion des risques financiers et le reporting réglementaire

Milleis Banque a sélectionné Wolters Kluwer et sa solution intégrée de gestion des risques financiers et de reporting réglementaire nommée OneSumX. L’objectif principal étant la mise en place d’un éco-système supportant les besoins réglementaires et la gestion des risques.

En 2017 AnaCap Financial Partners a acquis les activités de la banque de détail et de gestion de patrimoine de Barclays France. Les activités acquises ont été renommées Milleis Banque en mai 2018 et la firme compte aujourd’hui plus de 100’000 clients pour la banque de détail et la gestion de patrimoine.

Milleis Banque va déployer OneSumX for Risk Management qui intègre un large éventail de données dont les informations contractuelles, la structure bilancielle, les tiers, le marché et les scénarios de stress. Après une première phase basée sur l’ALM, la banque va bénéficier des fonctionnalités liées aux risques de marché incluant des analyses d’impasses de taux, de sensibilité et des techniques avancées de VaR. De plus, l’ensemble des analyses produites par la solution OneSumX supportent les évolutions dynamiques du bilan ainsi que les scénarios de stress combinant les facteurs comportementaux, les facteurs de risque de marché et de crédit.

Par ailleurs, l'utilisation par la banque de OneSumX fournira des analyses de risque de crédit pour un tiers ou un portefeuille à l’aide des expositions actuelles et futures, des pertes attendues et inattendues (Credit VaR) et des ajustements de la valeur de crédit (CVA).

La banque déploiera également OneSumX pour le reporting réglementaire. Dans cette optique la solution utilisera la même source unique de données afin d’assurer la cohérence et la réconciliation des résultats entre les différentes analyses et rapports. De plus, Wolters Kluwer inclut un service de mise à jour réglementaire (Regulatory Update Service). Ce service unique est géré par des experts métier qui surveillent activement la réglementation dans plus de 30 pays et permettent aux clients de Wolters Kluwer de respecter à tout moment les exigences réglementaires qui sont en constante évolution.

L'activité Finance, Risk & Reporting (FRR) de Wolters Kluwer est fréquemment récompensée pour son excellence et son innovation. En 2018, le magazine Risk a décerné à la société son prestigieux prix de la Solution de reporting réglementaire de l'année (Regulatory Reporting System of The Year Award) et le magazine Central Banking a récemment nommé OneSumX for Regulatory Reporting meilleure solution technologique pour la conformité réglementaire (Best Technology Solution For Regulatory Compliance). Wolters Kluwer FRR est également le gagnant de la catégorie « Reporting réglementaire » dans le rapport annuel RiskTech100®. Cette étude exhaustive des plus importants acteurs dans les domaines de la gestion du risque et de la conformité réglementaire a été réalisée par Chartis Research. Finalement, il convient de préciser que Wolters Kluwer FRR remporte ce prix pour la septième fois en huit ans.

À propos de Wolters Kluwer Governance, Risk & Compliance

Governance, Risk & Compliance (GRC) est une division de Wolters Kluwer qui fournit aux professionnels des domaines juridique et bancaire des solutions pour assurer la conformité aux obligations légales et réglementaires en constante évolution, gérer les risques, augmenter l'efficacité, rester compétitif et produire de meilleurs résultats commerciaux. GRC propose un portefeuille de services et de solutions de pointe reposant sur la technologie et axé sur la conformité des entités juridiques, sur la gestion des opérations juridiques, sur la conformité des produits bancaires et sur la conformité aux réglementations bancaires.

Wolters Kluwer N.V. (AEX : WKL) est un leader mondial des services et solutions d'information destinés aux professionnels des secteurs de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, des risques et de la conformité, de la finance et du droit. En 2017, Wolters Kluwer a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 4,4 milliards EUR. La société, dont le siège est situé à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas, sert des clients dans plus de 180 pays, possède des sites opérationnels dans plus de 40 pays et emploie 19 000 personnes à travers le monde.

