Wolters Kluwer : acquisition de CGE RMS finalisée

10/02/2020 | 14:15

Wolters Kluwer annonce avoir finalisé l'acquisition de CGE Risk Management Solutions, fournisseur de logiciels de gestion du risque dont la solution BowTieXP, transaction annoncée à la mi-janvier et dont les termes financiers n'ont pas été précisés.



Toutefois, le groupe indiquait le mois dernier que le rachat de cette société basée aux Pays-Bas, employant une trentaine de personnes et ayant engrangé cinq millions d'euros de revenus en 2018, aura un léger effet positif sur son BPA ajusté en première année.



