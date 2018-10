Wolters Kluwer : annonce l'acquisition d'eVision

30/10/2018 | 12:50

L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer annonce ce jour avoir fait l'acquisition d'eVision, pour un prix de 145 millions d'euros.



Également basé aux Pays-Bas, eVision fournit un logiciel de gestion des risques liés à l'environnement, à la santé, à la sécurité et aux activités industrielles. Celui-ci est destiné aux industries du pétrole et du gaz, de la chimie, de la pharmacie et autres secteurs à haut risque.



eVision a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars en 2017. Elle prévoit, selon Wolters Kluwer, une croissance à deux chiffres en 2018.





