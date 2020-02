Wolters Kluwer : bien orienté après ses résultats annuels

26/02/2020 | 11:16

Wolters Kluwer grimpe de 2,8% à Amsterdam après la publication au titre de 2019, d'un profit opérationnel ajusté en hausse de 5% à changes constants, à 1,1 milliard d'euros, soit une marge améliorée de 50 points de base à 23,6%.



Ses revenus ont augmenté de 5% à 4,6 milliards d'euros (+4% en organique), dont des revenus récurrents représentant 78% du total, et l'éditeur juridique et fiscal néerlandais anticipe pour l'exercice qui commence 'une nouvelle année de croissance organique solide'.



Wolters Kluwer prévoit en 2020 une croissance 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' pour le BPA ajusté, et une marge opérationnelle ajustée entre 23,5 et 24%. Il propose en outre un dividende en hausse de 20% à 1,18 euro par action.



