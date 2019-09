Wolters Kluwer : cession de titres en santé finalisée

04/09/2019 | 08:33

Wolters Kluwer annonce avoir finalisé la cession à Ascend Learning de certains titres de l'activité apprentissage, recherche et pratiques en santé, incluant des livres imprimés et numériques dans des spécialités comme l'hygiène dentaire et la thérapie par massage.



'La cession va mieux aligner le portefeuille de contenus de l'activité pour la croissance dans nos segments clés de médecine et d'infirmerie', explique le groupe d'édition néerlandais. Les actifs cédés ont généré environ neuf millions d'euros de revenus en 2018.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.