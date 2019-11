Wolters Kluwer : croissance de 4% du CA à neuf mois

01/11/2019 | 09:33

Wolters Kluwer cède 0,6% à Amsterdam, après l'annonce, au titre des neuf premiers mois de l'année, d'un chiffre d'affaires en croissance de 4%, mais un profit opérationnel ajusté en repli de 1%, le tout à taux de changes constants.



Pour l'ensemble de l'année en cours, l'éditeur néerlandais spécialisé dans l'information professionnelle confirme ses objectifs, notamment ceux d'une croissance de l'ordre de 10% de son BPA ajusté et d'une marge opérationnelle ajustée entre 23 et 23,5%.



