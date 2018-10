Wolters Kluwer : en berne après son point à neuf mois

31/10/2018 | 14:59

Wolters Kluwer dévisse de 2,6% à Amsterdam, le groupe d'édition professionnelle ayant vu son chiffre d'affaires se contracter de 5% sur les neuf premiers mois de 2018, sous l'effet de l'appréciation du dollar.



En organique, les revenus du groupe néerlandais ont toutefois augmenté de 4% avec en particulier une croissance de 7% pour ses activités fiscales et comptables, emmenées par les solutions logicielles pour professionnels.



Pour l'ensemble de l'année, Wolters Kluwer confirme anticiper une croissance organique solide et une amélioration de marge, ce qui lui permettrait une augmentation de son BPA ajusté à taux de changes constants.



