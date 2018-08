Wolters Kluwer : en ligne avec ses prévisions annuelles

01/08/2018 | 12:37

L'éditeur hollandais Wolters Kluwer a indiqué, à l'occasion de son point d'activité intermédiaire, respecter ses prévisions pour l'année, mettant en avant 'un portefeuille affiné' et 'des conditions de marché favorables'.



Wolters Kluwer, dont les publications spécialisées sont utilisées par des professionnels, a ainsi fait état d'un bénéfice d'exploitation ajusté au premier semestre de 451 millions d'euros, en hausse de 8% à taux de change constants.



Le groupe a par ailleurs indiqué que son chiffre d'affaires avait progressé de 1% à taux de change constants et de 4% en organique.



Affichant une certaine confiance dans ses perspectives, l'éditeur néerlandais a réitéré ses prévisions pour l'année 2018, avec une marge opérationnelle ajustée comprise entre 22,5% et 23%.



Wolters Kluwer compte par ailleurs désormais effectuer pour 550 millions d'euros de rachats d'actions cette année, dont 300 millions d'euros ont d'ores et déjà été réalisés depuis le début de 2018.





