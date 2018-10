Wolters Kluwer : fournit sa solution OneSumX à bpost

09/10/2018 | 15:12

Wolters Kluwer annonce que son activité finance, risque et comptabilité a été choisie par bpost, l'opérateur postal historique de Belgique, pour son logiciel OneSumX de rapports réglementaires et AnaCredit pour ses activités dans le pays.



'AnaCredit est le projet de la Banque Centrale Européenne pour établir un ensemble de données contenant l'information détaillée sur des prêts bancaires dans la zone euro, harmonisé entre les Etats membres', précise le groupe néerlandais.



