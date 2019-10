Wolters Kluwer : nomination au conseil de surveillance

04/10/2019 | 08:53

Wolters Kluwer annonce la nomination de Jack de Kreij à son conseil de surveillance, en remplacement de René Hooft Graafland qui partira en retraite à l'expiration de son deuxième mandat, en 2020. Cette nomination sera soumise à l'assemblée générale du 23 avril.



Jack de Kreij a occupé les fonctions de directeur financier et membre du conseil exécutif de Vopak de 2003 à 2018, et de vice-président de ce conseil depuis 2010. Il est actuellement -entre autres- membre des conseils de surveillance de Boskalis et TomTom.



