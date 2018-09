Wolters Kluwer : nomme un dirigeant de Novartis au conseil

28/09/2018 | 14:12

Le groupe néerlandais Wolters Kluwer a nommé Bertrand Bodson, Chief Digital Officer de Novartis, membre du conseil de surveillance, proposition qui sera soumise à ses actionnaires en avril 2019.



Après avoir obtenu un MBA à Harvard Business School et débuté sa carrière au Boston Consulting Group, Bertrand Bodson a occupé plusieurs postes de direction chez Sainsbury, EMI Music et Amazon, a déclaré Wolters Kluwer.



'Son expérience numérique et managériale exceptionnelle dans des sociétés mondiales de premier plan et son rôle actuel chez Novartis lui permettront de fournir des informations et des conseils précieux en tant que membre du conseil de surveillance', a déclaré le groupe.



La nomination sera soumise à l'assemblée générale annuelle de Wolters Kluwer le 18 avril 2019.



Après sa nomination, Bertrand Bodson participera aux réunions du conseil de surveillance à partir de septembre 2019, a déclaré Wolters Kluwer.





