Wolters Kluwer : partenariat pour le marché de Singapour

07/04/2020 | 13:15

Wolters Kluwer annonce un partenariat avec Vizor Software pour le marché de Singapour, qui permettra aux investisseurs de réduire le temps requis en conformité réglementaire, pour faciliter la soumission de rapports en temps voulus et de qualité.



En se fondant sur les outils de Vizor, la suite de mise en rapports réglementaires de l'éditeur néerlandais absorbera automatiquement les règlements et les modèles de données issus du système réglementaire de Singapour.



