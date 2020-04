Wolters Kluwer : performance 'solide' au 1er trimestre

23/04/2020 | 11:29

Lors de son assemblée générale annuelle d'aujourd'hui, le groupe néerlandais Wolters Kluwer a déclaré que sa performance était 'solide' au premier trimestre, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 4% et une bonne amélioration de la marge.



La société de services d'information et de logiciels a déclaré que le chiffre d'affaires récurrent, qui représentent 82% du total du chiffre d'affaires, a enregistré une croissance organique de 5% au cours du dernier trimestre.



Le chiffre d'affaires non récurrent a toutefois diminué de 2%, frappé par l'impact de Covid-19 au cours des deux dernières semaines de mars.



La société a déclaré qu'elle évaluait toujours l'impact de Covid-19 sur ses activités dans l'avenir.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.