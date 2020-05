Wolters Kluwer : suspension des guidances pour 2020

06/05/2020 | 12:55

L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer annonce la suspension de ses prévisions pour 2020, en raison de l'incertitude entourant l'impact de Covid-19.



Alors que ses revenus récurrents - qui représentent environ 80% des revenus annuels - devraient résister, les revenus non récurrents devraient s'affaiblir dans les conditions de marché actuelles.



Le chiffre d'affaires du premier trimestre a cela dit augmenté de 3% à taux de change constants et de 4% en organique, l'EBITDA ajusté augmentant également à taux de change constants.



'Nos résultats du premier trimestre ont vu un impact limité de l'épidémie de COVID-19, mais étant donné les conditions de marché incertaines actuelles, nous pensons qu'il est approprié de suspendre nos prévisions spécifiques pour 2020 jusqu'à ce que nous ayons une plus grande visibilité sur l'environnement des ventes et les tendances des revenus', indique le groupe.



