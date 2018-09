WORKDAY : les prévisions ne sont pas à la hauteur des attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des solutions Cloud dans le domaine de la finance et des ressources humaines Workday a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, mais des prévisions décevantes. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le groupe a essuyé une perte nette de 86,15 millions de dollars, soit 40 cents par action, contre une perte de 82,5 millions de dollars, représentant 40 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le groupe a enregistré un bénéfice par action de 31 cents, dépassant de 5 cents le consensus Thomson Reuters.Dans le même temps, ses revenus ont bondi de 27,9% à 671,70 millions de dollars, dont 565,7 millions (+30,2%) au niveau des abonnements. Le consensus s'élevait à 663,10 millions de dollars pour le revenu total.Sur l'exercice fiscal, Workday anticipe une marge plus faible de 300 points de base par rapport à sa précédente prévision en raison de l'acquisition d'Adaptive Insights. Les ventes d'abonnements sont anticipées entre 2,341 et 2,348 milliards de dollars, soit une croissance de 31%.