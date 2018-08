Workday : nommé Leader dans le Magic Quadrant des solutions Cloud de gestion du capital humain destinées aux moyennes et grandes entreprises

PARIS, 22 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), l'un des leaders des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines, est une fois de plus distingué dans le dernier Magic Quadrant dédié aux solutions Cloud de gestion du capital humain pour les moyennes et grandes entreprises1 publié par le cabinet Gartner, Inc. L'éditeur est ainsi reconnu parmi les Leaders pour la troisième année consécutive, et obtient par ailleurs le meilleur positionnement pour sa capacité de mise en oeuvre stratégique.

De plus en plus d'organisations s'appuient sur la solution Workday Human Capital Management (HCM) afin de stimuler la productivité et l'engagement de leurs employés, d'obtenir des données enrichies sur leur personnel, et de s'adapter à l'évolution de leurs besoins. Fort de plus de 70 % de clients déjà en production (sur plus de 2 200) et d'un taux de satisfaction de 98 %, l'éditeur continue de proposer la vision et l'innovation nécessaires aux entreprises du monde entier pour rester compétitives, et ce, grâce à des nouveautés :

Plus d'ouverture et d'extensibilité pour répondre à tous les besoins : Workday étend sa solution à d'autres environnements et applications. Parmi eux, nombre de précurseurs s'appuient actuellement sur Workday Cloud Platform pour créer et déployer des applications - servant ainsi de pionniers pour les clients et partenaires qui voudront profiter des API et outils Workday à l'avenir. Par ailleurs, grâce à son partenariat avec Slack, l'éditeur aide les employés à renforcer leur connexion et à collaborer de façon plus intuitive.





« À nos yeux, cette troisième distinction consécutive en tant que Leader des solutions cloud de gestion du capital humain de la part de Gartner est une reconnaissance de notre niveau élevé d'innovation, ainsi que de l'accompagnement que nous fournissons à nos clients dans le monde entier - ce qui se reflète d'ailleurs dans notre taux de satisfaction client de 98 % », déclare Cristina Goldt, Vice-President, HCM products, Workday. « De grandes organisations internationales utilisent Workday pour notre capacité reconnue à mettre nos clients sur les bons rails afin de créer rapidement de la valeur. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler avec eux, pour leur fournir des technologies et des expériences dépassant leurs attentes, et favoriser à la fois leur croissance et leur réussite. »

1 Gartner « Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for Midmarket and Large Enterprises », Melanie Lougee, Ranadip Chandra, Ron Hanscome, Helen Poitevin, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Sam Grinter, John Kostoulas, Jason A. Cerrato, 15 août 2018.

Gartner ne cautionne aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ses publications de recherche et ne recommande aucunement aux utilisateurs de technologies de limiter leurs choix aux fournisseurs ayant obtenu les meilleurs résultats ou en vertu d'autres distinctions. Les publications issues des recherches de Gartner reposent sur les opinions de l'organisation et ne doivent pas être interprétées comme des exposés factuels. Gartner décline toutes responsabilités, explicites ou implicites, quant à ces recherches, y compris toutes garanties de commercialisation ou d'adéquation par rapport à un but précis.

Workday est un leader des solutions Cloud pour la gestion comptable et financière et la gestion des ressources humaines. Fondée en 2005, Workday propose des applications de gestion du capital humain, de gestion financière et d'analyses décisionnelles conçues pour les grandes organisations et entreprises dans le monde. Les entreprises, de taille moyenne aux entreprises du classement Fortune 50, ont choisi Workday.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris, entre autres, des énoncés concernant le rendement et les avantages attendus des offres de Workday. Les mots « croire », « pouvoir », « prévoir », « s'attendre à » et d'autres expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si les risques se matérialisent ou si les hypothèses se révèlent inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les risques comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris notre formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 30 avril 2018 et nos rapports futurs que nous pourrions déposer de temps à autre auprès de la SEC, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent des attentes. Workday n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs après la date du présent communiqué et n'a pas l'intention de le faire.

Tous les services, caractéristiques ou fonctions non publiés mentionnés dans le présent document, notre site Web ou d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas disponibles actuellement sont sujets à changement à la discrétion de Workday et peuvent ne pas être livrés comme prévu ou ne pas être livrés du tout. Les clients envisageant l'achat de services auprès de Workday, Inc. doivent prendre leur décision en tenant compte des services, caractéristiques et fonctions actuellement disponibles.

