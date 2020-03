WORKDAY : contrat avec Amadeus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Workday, le spécialiste des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines, annonce qu’Amadeus a choisi la solution Workday HCM pour l’accompagner dans la transformation de l’environnement de travail de ses collaborateurs." Grâce à la solution HCM de Workday, Amadeus offrira aux managers une visibilité et une connaissance approfondies de leurs équipes, souvent réparties sur plusieurs continents. Ils seront capables de mieux mesurer les performances, d'identifier les talents et de mettre en adéquation les compétences avec les missions ", explique le groupe.