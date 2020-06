Workiva : La plateforme mondiale et l'expertise en Inline XBRL de Workiva modèles pour les clients selon l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Workiva Inc. (NYSE:WK) a annoncé aujourd'hui que la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) a utilisé la plateforme cloud et l'expertise mondiale en Inline XBRL de Workiva afin de réaliser des gains d'efficacité et de garantir la transparence lors de l’étiquetage des données dans son processus de rapport annuel. Le rapport annuel 2019 de la GLEIF a récemment été présenté par l'ESMA comme un modèle de conformité en matière de reporting au format électronique unique européen (ESEF).

Conformément aux exigences de l'AEMF, plus de 5 000 entreprises publiques européennes doivent étiqueter les données avec Inline XBRL dans la taxonomie ESEF pour leurs rapports annuels. Inline XBRL fournit un format standardisé et lisible par une machine pour permettre l'analyse numérique et optimiser la transparence des données.

Grâce à la plateforme cloud Workiva, les clients peuvent connecter les données des systèmes et applications sources, les mettre à jour automatiquement, les étiqueter et les valider selon les règles de taxonomie ESEF ainsi que créer en toute sécurité, à tout moment et en tout lieu des packages Inline XBRL avec une connexion Internet.

« Workiva aide depuis longtemps ses clients à obtenir rapidement et avec succès la conformité dès lors que de nouvelles réglementations sont introduites », a déclaré Dermot Murray, directeur général de la région EMEA chez Workiva. « Nous sommes déterminés à offrir chaque jour la seule plateforme de reporting connectée au monde ainsi qu’une expérience client exemplaire. Le fait que le rapport de la GLEIF soit présenté comme un modèle par l'AEMF prouve une fois de plus que la disponibilité permanente de la plateforme Workiva et de l'équipe de soutien est primordiale pour les entreprises européennes dès lors qu'elles travaillent selon une date butoir précise en matière de conformité ESEF. »

La GLEIF fournit des services de confiance ainsi que des données ouvertes et fiables pour une identification unique des entités juridiques dans le monde entier grâce au système mondial de l'Identifiant d'entité juridique (LEI). « En tant qu'organisation axée sur la confiance et la transparence, il est essentiel que notre rapport annuel soit conforme aux exigences en matière de reporting ESEF et qu’il représente un exemple de bonne pratique pour l'industrie », a déclaré Stephan Wolf, PDG de la GLEIF. « La plateforme Workiva a été un choix évident qui a généré des gains d’efficacité tout en nous permettant d’élaborer nos futurs rapports avec succès. Nous avons vraiment apprécié le soutien et les conseils de Workiva. »

À propos de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) est une organisation à but non lucratif créée par le Conseil de stabilité financière en juin 2014, pour soutenir la mise en œuvre et l'utilisation de l'Identifiant d'entité juridique (LEI) dans le monde entier. Les services de la GLEIF garantissent l'intégrité opérationnelle du Global LEI System. La GLEIF met également à disposition l'infrastructure technique pour fournir, via une licence ouverte de données, un accès au répertoire mondial complet des LEI gratuit pour les utilisateurs.

La GLEIF est supervisée par le Comité de surveillance réglementaire des LEI, composé de représentants des autorités publiques du monde entier. La GLEIF a obtenu la certification ISO/IEC 20000-1:2011 dans le cadre de programmes de partenariat avec les émetteurs de LEI, également désignés Unités opérationnelles locales (UOL). GLEIF à son siège à Bâle en Suisse. Pour de plus amples informations sur la GLEIF, veuillez visiter https://www.gleif.org/en et https://www.gleif.org/annual-report.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

