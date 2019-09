Workiva : annonce les lauréats des prix Partenaires 2019 à la conférence des utilisateurs Amplify

Workiva (NYSE:WK), le fournisseur de la plateforme mondiale leader connectée destinée au rapport et à la conformité, a annoncé aujourd’hui les lauréats de ses prix Partenaires 2019 lors d’une réception à sa conférence des utilisateurs Amplify. La conférence qui a démarré aujourd'hui prend fin jeudi.

Les lauréats ont été sélectionnés pour leur innovation et leur leadership à aider les clients partout dans le monde à utiliser la plateforme Workiva afin de transférer avec fluidité les données entre leurs systèmes et applications dédiés au rapport connecté et à la conformité.

Les lauréats des différents prix Partenaires 2019 sont les suivants :

Partenaire mondial 2019 : KPMG LLP

Entreprise de services professionnels, KPMG aide les clients de Workiva à traiter différents aspects de la gestion des risques intégrée, y compris la conformité à la loi Sarbanes-Oxley, l’audit interne et la gestion des risques d’entreprise. Les organisations utilisent la plateforme Workiva simultanément avec les services de conseil en gestion du risque de KPMG pour stimuler l’efficacité opérationnelle, améliorer la gouvernance et avancer leurs processus de risque intégrés.

Partenaire technologique 2019 : Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc. est un leader mondial du secteur de la technologie des finances et un fournisseur de communications avec les investisseurs et de solutions technologiques qui s’allient parfaitement à la force de Workiva sur le marché du rapport SEC. Partenaire stratégique de Workiva, Broadridge Financial Solutions, Inc. est distinguée pour son engagement à aider les clients en simplifiant leur procuration à travers l’ajout d’un onglet d’impression de procuration sur la plateforme de Workiva.

Partenaire régional Amériques 2019 : Embark

Embark, une entreprise de conseils comptables et financiers, chef de file de services liés aux rapports connectés et aux projets transformatifs qui apportent des valeurs précieuses aux clients de Workiva. L’expertise d’Embark combinée à Wdesk a permis de faciliter et de rendre plus efficace la conformité aux réglementations de la SEC et à la loi SOX, ainsi que les rapports des petites entreprises et de performance.

Partenaire régional EMEA 2019 : Bastion Graphics

Bastion, une entreprise de communications d’entreprise intégrées conseille Workiva à ses clients pour le rapport intégré, le rapport annuel et intermédiaire, le rapport sur la durabilité, ainsi que d’autres communications et rapports annuels de l’entreprise. Bastion recommande également à ses clients qui utilisent Workiva pour les documents connectés et l’intégration des données avec Adobe InDesign de simplifier le design et la production du rapport.

Partenaire régional APAC 2019 : Deloitte Asie Pacifique

Deloitte, le fournisseur de services dans les domaines de l’audit, l’économie, des conseils financiers, du capital humain, de l’impôt et de la technologie à travers l’Asie pacifique et l’Australie, aide à étendre Workiva dans la région. Deloitte reconnait la valeur que Workiva apporte à la transformation financière, et travaille avec ses partenaires pour développer des solutions spécifiques à l’industrie, y compris une solution compatible à l’IFRS 17, une exigence de déclaration imminente définie par le Bureau international des normes comptables.

À propos de Workiva Amplify

Workiva Amplify est une conférence annuelle des utilisateurs de Workiva. Elle devrait réunir près de 2000 professionnels des secteurs de la comptabilité, finances et de la conformité sont attendus en 2019 ; ainsi que des leaders de l’industrie et des spécialistes de Workiva. La conférence de quatre jours proposera des séances de formation et de développement professionnel ; elle offrira des opportunités pour recevoir des crédits associés à la formation continue, d’acquérir des meilleures pratiques et de faire du networking.

A propos de Workiva

Workiva, principal fournisseur de solutions connectées de données, de reporting et de conformité, est utilisé par des milliers d'entreprises dans 180 pays, dont plus de 75 % des sociétés Fortune 500® et par des agences gouvernementales. Nos clients ont associé plus de cinq milliards d'éléments de données afin que les données soient fiables, permettent de réduire les risques et d'économiser du temps. Pour de plus amples informations à propos de Workiva (NYSE:WK), veuillez visiter workiva.com.

Demander une démonstration de Workiva : www.workiva.com/request-demo

Lire le blog de Workiva : www.workiva.com/blog

Suivez Workiva sur LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/workiva

Suivez Workiva sur Facebook : www.facebook.com/workiva/

Suivez Workiva sur Twitter : www.twitter.com/Workiva

Affirmation non confirmée par FORTUNE ou Fortune Media IP Limited. FORTUNE® et FORTUNE 500® sont des marques déposées de Fortune Media IP Limited et sont utilisées sous licence. FORTUNE et Fortune Media IP Limited ne sont pas affiliées à Workiva Inc. ni ne parrainent produits ou services de la société.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190909006009/fr/