Workiva : désignée Entreprise de l'année parmi les grands fournisseurs de logiciels par les International Business Awards®

Workiva (NYSE:WK), fournisseur de la principale plateforme de solutions connectées de reporting et de conformité au monde, a décroché un prix Gold Stevie® d’Entreprise de l’année dans la catégorie Grands fournisseurs de logiciels lors de la 16e édition annuelle des International Business Awards®. Les prix ont été remis lors d’une cérémonie de gala à Vienne, en Autriche, le 19 octobre.

« Workiva est honorée de cette reconnaissance mondiale avec un prix Gold Stevie », a affirmé Marty Vanderploeg, PDG de Workiva. « Nous offrons à nos employés la liberté et les ressources dont ils ont besoin – avec l’appui de notre culture de collaboration et d’inclusion – pour aider nos clients à travers le monde à instaurer la confiance avec le reporting connecté. »

Les International Business Awards sont le plus important programme de récompenses du monde des affaires. Un nombre record de plus de 4 000 candidatures d'organisations de toutes tailles et de divers secteurs – de 74 pays et territoires – ont été soumises cette année pour examen dans de nombreuses catégories.

Plus de 250 dirigeants du monde entier ont joué le rôle de juges des Stevie Awards entre les mois de mai et d’août. Voici quelques commentaires des juges au sujet de Workiva :

« Une magnifique croissance sans compromettre la qualité des produits ni la satisfaction des clients. Workiva propose effectivement d'excellentes solutions. »

« La plateforme de Workiva est le moteur de gestion des données le plus rapide, le plus sûr et le plus sophistiqué disponible aujourd’hui. »

« Workiva a pris l’engagement de dépasser les normes de l'industrie en matière de protection des données. »

« Workiva offre la flexibilité permettant d’identifier et de s’adapter aux besoins changeants en matière de réglementation et de gestion, ce qui est important pour ses clients dans le monde entier. »

« Une candidature très solide de la part d’une organisation reconnue et un excellent exemple d’une gamme de solutions essentielles pour tout bureau de direction financière. »

« Venus du monde entier, les juges des IBA ont été très impressionnés par les nominations examinées cette année. Du fait du niveau de réussite documenté dans les nominations issues de 74 pays, les Stevie Awards sont fiers d’honorer des organisations qui font preuve d’un niveau élevé de réussite dans tout un éventail de secteurs », a expliqué Michael Gallagher, président et fondateur des Stevie Awards.

Workiva a reçu 19 Stevie Awards depuis 2016, dont un prix Gold Stevie® d’Employeur de l’année dans les Stevie Awards pour les grands employeurs en septembre 2019.

Des détails concernant les International Business Awards et les listes des lauréats des Stevie Awards sont disponibles sur www.StevieAwards.com/IBA.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de sept programmes : les Stevie Awards en Asie-Pacifique, les Stevie Awards allemands, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards pour les femmes entrepreneures, les Stevie Awards pour les grands employeurs et les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d'entreprises de plus de 70 pays. En récompensant des entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevie Awards reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, visitez le site www.StevieAwards.com.

A propos de Workiva

Workiva, principal fournisseur de solutions connectées de données, de reporting et de conformité, est utilisé par des milliers d'entreprises dans 180 pays, dont plus de 75% des sociétés Fortune 500 ® et par des agences gouvernementales. Nos clients ont associé plus de cinq milliards d'éléments de données afin que les données soient fiables, permettent de réduire les risques et d'économiser du temps. Pour de plus amples informations à propos de Workiva (NYSE:WK), veuillez visiter workiva.com.

