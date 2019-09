Workiva : et BlackLine s'associent pour transformer les clôtures financièreset les processus d'établissement de rapports

La nouvelle intégration de plateforme permettra d'améliorer la précision et la transparence des données

Workiva (NYSE:WK), le principal fournisseur de services dans le nuage de solutions connectées de reporting et de conformité, et le chef de file des logiciels de comptabilité automatisée BlackLine, Inc. (NASDAQ:BL) annoncent aujourd'hui la mise à disposition d'une intégration de plateformes visant à aider les clients communs à rationaliser leurs clôtures financières et leurs processus de rapport. Cette intégration permettra aux utilisateurs de se connecter et de transférer avec fluidité des données entre les deux plateformes, économisant ainsi du temps et réduisant les risques en améliorant la précision et la transparence des processus d'enregistrement et de rapport.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190904005927/fr/

"Nombre de nos clients utilisent BlackLine pour automatiser les réconciliations des éléments de bilan et d'autres processus requis pour une clôture financière réussie, avant d'utiliser la plateforme Workiva pour les rapports et la conformité," a déclaré Mike Rost, vice-président des Partenaires et des Alliances chez Workiva. "Grâce à cette nouvelle intégration, nos clients communs seront en mesure de tirer parti d'une meilleure transparence des applications et d'un niveau de confiance plus élevé dans les données qu'ils rapportent," a-t-il ajouté.

La collaboration entre Workiva et BlackLine associe deux fournisseurs désignés comme leaders dans le Magic Quadrant 2018 de Gartner pour les solutions de clôture financière dans le nuage.*

"Dans le monde entier, des milliers d'équipes de premier plan, chargées de la finance et de la comptabilité, ont adopté BlackLine en raison de ses capacités complètes en matière de rapprochement de comptes et d'automatisation de la clôture financière, et Workiva pour sa solution de reporting connectée et fiable," a déclaré Michael Otto, vice-président des Alliances stratégiques globales chez BlackLine. "En travaillant ensemble, nous estimons être à même de créer une valeur ajoutée pour nos clients en offrant un tout nouveau niveau de contrôle, de transparence et de précision," a-t-il poursuivi.

L'intégration des données est disponible dès aujourd'hui. Elle sera présentée lors de la conférence des utilisateurs de Workiva, Amplify, qui se tiendra à Dallas, du 9 au 11 septembre, et lors de la conférence des utilisateurs de BlackLine, InTheBlack, qui se tiendra à Los Angeles du 16 au 19 septembre.

*Workiva et BlackLine ont toutes deux été nommées leaders du Magic Quadrant des solutions de clôture financière dans le nuage, John Van Decker, Christopher Iervolino, 26 juillet 2018.

Clause de non-responsabilité de Gartner: Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ni service décrit dans ses publications scientifiques, et ne recommande pas aux utilisateurs de technologie de ne choisir que les fournisseurs les mieux notés. Les publications de recherche de Gartner comportent l'avis de l'organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être considérées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, ayant trait à ces recherches, dont les garanties de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier.

A propos de Workiva

Workiva, principal fournisseur de solutions connectées de données, de reporting et de conformité, est utilisé par des milliers d'entreprises dans 180 pays, dont plus de 75% des sociétés Fortune 500 ® et par des agences gouvernementales. Nos clients ont associé plus de cinq milliards d'éléments de données afin que les données soient fiables, permettent de réduire les risques et d'économiser du temps. Pour de plus amples informations à propos de Workiva (NYSE:WK), veuillez visiter workiva.com.

Demander une démonstration de Workiva: www.workiva.com/request-demo

Lisez le blog de Workiva: www.workiva.com/blog

Suivez Workiva sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva

Likez Workiva sur Facebook: www.facebook.com/workiva/

Suivez Workiva sur Twitter: www.twitter.com/Workiva

FORTUNE® et FORTUNE 500® sont des marques déposées de Fortune Media IP Limited, utilisées sous licence. FORTUNE et Fortune Media IP Limited ne sont pas affiliées à Workiva Inc. ni ne parrainent produits ou services de la société. Remarque: Affirmation non confirmée par FORTUNE® ni par Fortune Media IP Limited.

A propos de BlackLine

Les solutions dans le nuage de BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) automatisent, centralisent et rationalisernt les opérations de clôture financière, les processus de comptabilité inter-entreprises et autres processus financiers et comptables clés des grandes et moyennes entreprises. Conçus pour compléter pratiquement tous les systèmes financiers dont SAP, Oracle et NetSuite, BlackLine accroît l'efficacité opérationnelle, la visibilité en temps réel, le contrôle et la conformité, pour garantir la gestion des clôtures financières et l'automatisation comptable de bout-en-bout, à partir d'une plateforme unifiée unique dans le nuage.

Plus de 2.800 entreprises, ayant des utilisateurs dans le monde entier, font confiance à BlackLine pour les aider à garantir l'intégrité de leurs bilans et la fiabilité de leurs déclarations financières. BlackLine, une société basée à Los Angeles, possède également des bureaux régionaux à Londres, Singapour et Sydney. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.blackline.com.

Déclarations prospectives de BlackLine

Ce communiqué de presse est susceptible de contenir des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dans certains cas, il est possible d'identifier les déclarations prospectives grâce à des termes tels "peut", "fera", "doit", "pourrait", "espère", "anticipe", "croit", "estime", "prévoit", "a l'intention de", "potentiel", "ferait", "continue", "en cours", ou leur contraire, ou d'autres termes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué incluent des déclarations relatives à aux plans et opportunités de croissance de la société.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les projets actuels, les estimations et les attentes de BlackLine, et ne signifient nullement que ces estimations ou attentes se réaliseront. Les déclarations prospectives sont basées sur des informations disponibles à la date où elles sont réalisées et/ou sur les croyances et hypothèses de la direction, en toute bonne foi, à cette même date quant aux événements futurs; elles sont par conséquent sujettes à des risques et incertitudes. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise ou si ces hypothèses s'avèrent incorrectes, la performance ou les résultats réels peuvent présenter un écart important de ceux exprimés dans les déclarations prospectives ou suggérés par celles-ci.

Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, les risques liés à la capacité de l'entreprise à exécuter ses stratégies, attirer de nouveaux clients, pénétrer de nouveaux marchés et développer, lancer et vendre de nouvelles fonctionnalités et solutions; et d'autres risques et incertitudes décrits dans les autres dépôts que nous effectuons régulièrement auprès de la Securities and Exchange Commission, dont les risques décrits dans la section "Facteurs de risques" de notre rapport annuel, sur le Formulaire 10-K. Des informations additionnelles seront également fournies dans nos rapports trimestriels sur le Formulaire 10-Q.

Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme la garantie d'une performance ou de résultats futurs, et le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment à ce type de déclarations. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, suite à de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190904005927/fr/