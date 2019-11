Worldline : On profitera du calme pour se positionner 18/11/2019 | 09:09 achat conditionné Opération conditionnée invalidée

Cours d'entrée : 56.3€ | Objectif : 61€ | Stop : 54€ | Seuil d'invalidation : 53.6€ | Potentiel : 8.35% Les cours de l'action Worldline oscillent horizontalement. Cette phase de distribution doit théoriquement laisser place à un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 56.3 € pour viser les 61 €. Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 4.57 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

Avec un PER attendu à 40.46 et 34.04 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

