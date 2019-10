Worldline : Citi passe à l'achat

15/10/2019 | 09:01

Précédemment neutre sur le dossier Worldline, Citi est désormais d'avis d'acheter l'action Worldline, l'objectif de cours correspondant étant relevé de 54 à 71 euros.



Selon les analystes, après le repli qu'il a subi depuis l'été (il perd plus de 10% sur trois mois), le titre se trouve désormais à 'un point d'entrée attrayant'.



Citi distingue le spécialiste français des paiements dématérialisés pour sa croissance associée à 'une exécution disciplinée' qui tire les marges vers le haut. Sans oublier le côté spéculatif du secteur.







