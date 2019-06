Worldline : Goldman Sachs passe à l'achat

04/06/2019 | 11:12

Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine, est passée d'une position 'neutre' à l'achat sur l'action du spécialiste français des paiements dématérialisés Worldline. L'objectif de cours à 12 mois est porté de 52 à 65 euros, soit un potentiel de hausse de 20%.



'Selon nous, la valorisation actuelle (de Worldline) ne reflète pas le potentiel de création de valeur découlant d'importants contrats d'externalisation et de la consolidation du secteur des paiements, fragmenté en Europe', estime Goldman Sachs.



La note indique que la concentration devrait accélérer dans le secteur 'à un coût de plus en plus élevé', et que la pression réglementaire et l'innovation pourraient inciter les banques à nouer des partenariats avec des groupes comme Worldline.





