Worldline : Invest Securities à 'achat', ajuste sa cible

21/05/2019 | 09:49

Pointant 'des niveaux d'entrée attractifs', Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Worldline avec un objectif ajusté de 68 à 66 euros 'qui n'intègre pas la création de valeur liée à de nouvelles acquisitions'.



Après un recul de près de 9% depuis la distribution d'actions par Atos début mai, l'analyste estime que 'le retour de papier semble toucher à sa fin' et que le titre 'pourrait de nouveau être drivé par les fondamentaux, au premier rang desquels les acquisitions'.



'La nouvelle indépendance du groupe semble avoir accéléré les discussions avec les acteurs bancaires européens', note-t-il, jugeant que 'le groupe apparait parfaitement positionné pour profiter de la nouvelle phase de consolidation du marché européen'.



