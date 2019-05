Worldline : Invest Securities reste à 'achat'

29/05/2019 | 10:40

Invest Securities réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 66 euros sur Worldline, à la suite du rachat, annoncé la veille aux Etats-Unis, de TSYS par Global Payments pour 22,5 milliards d'euros en valeur d'entreprise.



'Cette transaction valide le bien-fondé de la stratégie de Worldline qui vise à consolider le marché européen pour bénéficier d'un effet taille et d'un levier sur sa rentabilité', juge l'analyste en charge du dossier.



'TSYS et Global Payments étant peu présents en Europe (moins de 20% du CA du nouvel ensemble), l'opération ne devrait pas bouleverser les rapports de force durant la prochaine phase de consolidation du marché', poursuit-il.



