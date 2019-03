Worldline : Invest Securities toujours à l'achat

19/03/2019 | 10:24

Le bureau d'études parisien Invest Securities confirme son conseil d'achat sur l'action Worldline alors que le secteur de la monétique bruisse de nouveau d'opérations capitalistiques. L'objectif de cours est toujours de 57 euros, soit un potentiel de hausse d'un peu plus de 10%.



'Alors que l'actualité du secteur se limitait depuis plusieurs semaines aux rebondissements médiatico-judiciaires sur Wirecard', commentent les analystes, 'deux nouvelles d'importances sont parues hier : le lancement du processus d'IPO (introduction en Bourse, ndlr, en l'occurrence sur la place de Milan) de NEXI et l'OPE de FIS sur Worldpay.'



Et Invest Securities d'ajouter : 'Si ces deux opérations ne devraient pas impacter la stratégie de consolidation des services de paiement en Europe de Worldline selon nous, elles permettent de cristalliser des multiples de valorisation légèrement supérieurs à ceux du groupe français.' Sans oublier que Worldline devrait cette année profiter d'une 'accélération de la croissance de ses résultats' grâce à l'intégration de SIX Payment Services.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.